İnegöl Belediye Başkanlığı koltuğuna minikler oturdu

Ellerinde bayraklarla bayram coşkusunu başlatan minikler, sırayla Başkanlık makamına da oturdu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101'inci yılında, dünyada çocuklara armağan edilmiş olan tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu başladı. İnegöl Belediyesi, kutlamaların startını Beşinci Mevsim Kreşi öğrencilerinin Başkan Alper Taban'ı ziyaretiyle verdi. Günün ilk konukları olarak minik öğrencileri ağırlayan Başkan Taban, tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet edip 23 Nisan şarkılarını dinleyen Başkan Alper Taban, tüm öğrencileri sırayla makam koltuğuna oturtarak Başkanlık heyecanı yaşamalarını da sağladı. Öğrencilere hediyeler de veren Alper Taban, geleceğimiz olan çocukların bu coşkulu bayramının 2 gün boyunca en iyi şekilde kutlanacağını ifade etti. Ziyarete ilişkin bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, “Bugün 22 Nisan. Bizleri ziyaret eden öğrencilerimizle 23 Nisan Bayramımızı kutladık. İnegöl Belediyemizin Beşinci Mevsim Kreşinin kıymetli öğrencilerini ağırladık makamımızda. Çok güzel hazırlanmışlar, bayraklarıyla bizleri ziyarete geldiler. Burada kendileri bizlere 23 Nisan ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktarmaya çalıştılar. Bizler de onların 23 Nisan bayramlarını kutladık. Ben sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Değerli öğretmenleri ve ailelerini tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir nesil yetişiyor. Gelecekte farklı mesleklerde, makamlarda görev alacaklar. Ben yavrularımıza başarılar diliyorum. Tekrar tüm çocuklarımızın, milletimizin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” dedi.