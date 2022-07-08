İnegöl Belediye personeline sağlıklı yaşam eğitimi

İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Diyetisyen Gülşen Eroğlu tarafından belediye personeline sağlıklı yaşam eğitimi verildi. Eğitimde Eroğlu tarafından boy-kilo, yağ oranı, vücut su oranı gibi ölçümler yapılarak tavsiyelerde bulunuldu. Eğitimde makro ve mikro beslenme öğeleri, vitaminler, mineraller gibi sağlıklı yaşamın temel ilkelerinin yanında beslenmede önemli olan bir konu olan porsiyonlara değinildi. Sağlıklı yaşama sağlamada hangi besin grubundan günde kaç porsiyon alınması gerektiği belirtildi. Eroğlu, beslenmenin yanında fiziksel aktivitenin önemini vurgularken, özellikle masa başı çalışan personelin yapması gereken egzersizler hakkında anlatımlarda bulundu. Eğitim sonunda ise personeller sorularının cevaplarını Diyetisyen Gülşen Eroğlu'ndan aldı.

Mesleki ve teknik anlamda sürekli bir yenilik yapan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda çalışanların yaşam konforunu arttıracak eğitimleri önemsiyor ve personelleri bilinçlendirmeye devam ediyor.