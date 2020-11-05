‘İnegöl Belediyeli Yıllar' okuyucu ile buluştu

Araştırmacı yazar Turhan Şahin'in İnegöl Belediyesi'nin kuruluşunu 150'nci yılına özel 20 aylık çalışmayla hazırladığı 296 sayfalık “İnegöl Belediyeli Yıllar” kitabının basımı tamamlandı. 150 yıllık İnegöl Belediyesi tarihini günümüze taşıyan eser, meclis üyelerine tanıtıldı.

Elde edilen resmi verilere göre 1870 yılında kurulan İnegöl Belediyesi, bu yıl 150'nci yılını kutluyor. Pandemi sebebiyle bu özel yıl coşkulu programlarla kutlanamasa da, İnegöl Belediyesi Turhan Şahin aracılığıyla gelecek nesillere de ışık tutacak bir eser oluşturdu. İnegöl Belediyesi'nin 150 yıllık köklü tarihini günümüze taşıyan “İnegöl Belediyeli Yıllar” kitabının basımı tamamlandı.

Yazar Turhan Şahin'in İnegöl Belediyesi talebi üzerine 20 aylık çalışmayla ortaya koyduğu eser, geçmişten günümüze İnegöl Belediyesi'ni tüm yönleriyle anlatıyor. Turhan Şahin'in kitabın önsözünde verdiği bilgiye göre 25 kitap ve ansiklopedi, 10 doktora tezi, 23 yüksek lisans tezi, 25 makale ve bildiriden alıntıların yer aldığı “İnegöl Belediyeli Yıllar” kitabı, Sadıkzade Süleyman Ağa'dan günümüze İnegöl Belediyesi'nin tüm yönetici ve hizmetlerini içerisinde barındırıyor. Yüz yüze görüşülen ve sosyal medyada katkı sağlanan 90 kişinin de görüşüne yer verilen kitapta, aynı zamanda; 10 belge, 9 harita, 14 tablo, 100 İnegöl fotoğrafı ve 468 vesikalık fotoğraf bulunuyor. İnegöl Belediye Başkanları, Belde Belediye Başkanları, Bursa Büyükşehir Meclis Üyeleri, İnegöl Belediye Meclis Üyeleri, İnegöl Belediye Başkan Yardımcılarının bulunduğu eserin sonunda yer alan “İnegöl Belediyesi 150. Yıl Özel Fotoğraf Sergisi bölümünde ise 36 belge ve 103 fotoğraf okuyuculara sunulmuş.

İnegöl Belediyesi kültür yayını olarak hazırlanan İnegöl Belediyeli Yıllar isimli eser, basımının ardından ilk olarak meclis üyelerine tanıtıldı. Çarşamba günü yapılan meclis toplantısı öncesi, Sani Konukoğlu konferans salonunda kitabın lansmanı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Turhan Şahin hocamızın kitabıyla ilgili bugün meclisimiz öncesinde kısa bir bilgilendirme, tanıtım yapmak istedik. Pandemi sürecinden dolayı bu tanıtımı bu şekilde yapıyoruz. Bu kitap aslında iyi bir tanıtımı hak ediyor. Hatta fazlasını hak ediyor. Çok kıymetli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Belediyemizin kuruluşunun 150'nci yılındayız arkadaşlar. Pek çok vilayete, ilçeye nasip olmamış köklü bir tarihimiz var. Nihayetinde pek çok büyüğümüz burada görev yaptı. Bunların kayıtlara girmesi, hatıralar arasında, eserlerde yer alması ve kent belleğine kazandırılması önemliydi. Meclisimizi ve belediyemizi de ilgilendiren bir konu olduğu için kitabı burada sizler tanıtalım istedik” dedi.