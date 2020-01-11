İnegöl Belediyesi 150. yaşını kutluyor

1870 yılında Sadıkzade Süleyman Ağa ile başlayan süreçte 2020 yılıyla 150'nci yaşına giren İnegöl Belediyesi, Türkiye'nin ilk İlçe Kent Müzesi olma özelliği taşıyan İnegöl Kent Müzesi'nin 11'nci kurtuluş yıl dönümünde çifte kutlama yaptı. Bir buçuk asırlık kurumun 150. Yıl kutlamasında eski Belediye Başkanlarından eski personele, hatıralar ve anılarla süslü bir sergi İnegöllülerin izlenimine sunuldu.

1870 yılında kurulan İnegöl Belediyesi, bu yıl 150'nci yaşını kutluyor. İnegöl Belediyesi'nin kuruluşunun 150'nci yılı kutlamalarının ilki, bugün düzenlenen coşkulu bir sergi ile gerçekleştirildi. Yıl içerisinde farklı etkinliklerle 150'nci yılını kutlayacak olan İnegöl Belediyesi, bugün çifte kutlamayla ilçe halkının karşısına çıktı. 2009 yılında hizmete açılan İnegöl Kent Müzesi'nin kuruluşunun 11'inci yılı da bu sergide kutlandı.

150. yıla özel 150 fotoğraf, tozlu raflardan çıkarıldı

Müzenin kuruluşunun 11'inci yılı ve İnegöl Belediyesi'nin kuruluşunun 150'nci yılına özel hazırlanan 150 tarihi fotoğraftan oluşan sergi, bugün 14.30'da düzenlenen törenle açıldı. Sergide İnegöl Belediyesi'nin yıllar öncesinden gelen fotoğraflarıyla maziye ışık tutuldu. Aylar süren hazırlıklar neticesinde eski personeller, personellerin yakınları, Belediye Başkanları ve yakınlarına ulaşılarak belediye ile ilgili fotoğraf ve dokümanlar toplandı. Bu fotoğraflar arasından İnegöl Belediyesi'ne alınan ilk bilgisayarın bulunduğu fotoğraf ve buna benzer hatıraları yaşatan 150 fotoğraf, Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda izlenime sunuldu. Serginin açılışına ilçe protokolü ile birlikte geçmiş dönem Belediye Başkanları, Başkanların çocukları ve torunları, eski personeller ile eski personellerin aileleri katıldı.

Aile gibi çalışarak hizmet ettik

Kokteyl ile başlayan 150'nci yıl sergisi açılışı, emekli belediye personelleri adına eski İmar İşleri Müdürü Şükrü İdil'in konuşması ile devam etti. İdil, “Bulunduğumuz bina eski Belediye binası. Uzun yıllar İnegöl'e buradan hizmet verildi. Hepimiz burada bir aile gibi çalıştık. Bu ailemizin reisi de Belediye Başkanımızdı. O yüzden biz o günlerde Belediye Başkanımıza reis bey diye hitap ederdik. Bizler eski çalışanlar olarak ‘Halka Hizmet, Hakka Hizmettir' düsturuyla çalışmalarımıza devam ettik. Bir aile ortamında çalıştık. İnegöl'e çok şeyler kattık. İnegöl'e emeği geçen herkese, tüm eski çalışanlar adına teşekkür ediyorum” dedi. Şükrü İdil, konuşmasını bir anısını paylaşarak tamamladı.

İnegöl'ümüze hizmet eden herkese teşekkür ediyorum

Eski Belediye Başkanları adına ise Refik Tabakoğlu kürsüye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı. Tabakoğlu, “Bugün buraya İnegöl Belediyemizin 150'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere gelmiş bulunuyoruz. Hayatta olan Belediye Başkanlarının en yaşlısı olarak bu konuşmayı yapmak bizlere düştü. 1870 yılında Sadıkzade Süleyman Ağa ile başlayıp bugün mevcut Başkanımızla devam eden süreç içerisinde İnegöl'ümüze hizmet eden herkese, tüm Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Belediye binasının son Belediye Başkanı, son bekçisi benim. Biliyorsunuz 12 Eylül 1980'de ihtilal olduğunda bizim görevimize son verdiler. Buraya kadar teşrif eden herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev yapacak tüm Belediye Başkanlarımıza da Allah gayret ve kuvvet versin” diye konuştu.

36. Belediye Başkanı Alper Taban

Tabakoğlu'nun ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. “Bugün buraya gelerek bizleri çok mutlu ettiniz” sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, “Ben şuanda 36'ncı Belediye Başkanıyım. Belki kuruluşta çok büyük zorluk ve güçlüklerle hayata geçirilmiş bu kurumu, bu emaneti en son alan kardeşinizim. Her zaman ifade ediyorum, bizim gücümüz geçmişimizde saklı. Gerçekten 1870 yılından bu güne 150 yıl geçmiş Sadıkzade Süleyman Ağa ile başlayan süreç, 36'ncı Belediye Başkanına kavuşmuş. Tabi bununla bitiyor mu? Bu şehir medeniyetlere beşiklik etmiş. O kadar farklı toplumlar yaşamış ki bu şehirde, sıradan bir şehir olmadığını aslında tarihimizi araştırdığımızda görüyoruz. Ben bu başarılarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Taban, Vefa'nın sıradan bir şey olmadığını da vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hatırlamak ve hatırlanmanın önemli bir şey olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bizler de bundan sonraki süreçte devraldığımız bayrağı en güzel şekilde canla başla çalışıp en güzel noktaya getirip emaneti teslim etmek düşüncesindeyiz.”

Kent Müzesi 11 yaşında

“Bugünün bir başka özelliği de var. Etkinliğimizi Kent Müzemizde gerçekleştiriyoruz çünkü bugün aynı zamanda Kent Müzemizin kuruluşunun yıl dönümü. Kent Müzemiz şuanda 11 yaşında. Tabi burada zamanında Belediye hizmetleri verildi, belediye binası olarak da kullanıldı geçmişte. Dolayısıyla çok kıymetli bir binanın içerisindeyiz. Hatıraların yaşadığı bir bina içerisindeyiz. Buranın kurulmasında emeği geçen başta Alinur Aktaş Başkanımız olmak üzere tüm üyelerimize, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Burası gerçekten bir bütçe oluşturulmaksızın bağışlarla hayata geçmiş ve hayata geçtiğinde Türkiye'nin ilk İlçe Kent Müzesi olma özelliği ile yaşayan bir müzedir.”

“Güzel anıları sadece sözle değil, fotoğraflarla da yaşatalım istedik. 150'nci yılımıza özel 150 fotoğraf hazırladı arkadaşlarımız. Hepsi birbirinden güzel, seçmece Tarihi bugüne yansıtan güzel fotoğraf karelerini de birlikte görmüş olacağız. Aramızda farklı şehirlerden gelen değerli büyüklerimiz de var. Bizleri kırmayıp burada olduğunuz için teşekkür ediyorum.”

150. yıl pastası kesildi

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından açılışa katılan eski Belediye Başkanları ve rahmetli olmuş Başkanlar adına da yakınlarına plaket takdimleri gerçekleştirildi. Plaket takdimleri sırasında Kaymakam Şükrü Görücü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turgay Yel, kısa birer selamlama konuşması yaptı. Ardından emekli belediye personellerini temsilen 6 kişiye hediye takdimleri yapıldı. Daha sonra tüm davetlilerle 150. Yıl pastası kesildi. Kurdele kesimi ile serginin açılışı gerçekleştirildi. Konuklar 150 tarihi fotoğrafı ilgiyle inceledi.