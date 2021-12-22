İnegöl Belediyesi 22 personel alacak

Başvurular 29 Aralık tarihine kadar sürecek.

İnegöl Belediyesi Personel Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, kurumda belirsiz süreli olarak çalışacak 22 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 8 ayrı birimde görev yapacak 22 personel için başvurular 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasından alınacak. Şahsen ve online olarak başvuru yapılabilecek. Şahsen başvurmak isteyen vatandaşlar Kemalpaşa Mahallesi Cuma Sokak No:9 A/1 adresinde Beşinci Mevsim Kültür Merkezi zemin katında personel işlerine başvurusunu yapabilecek. Online başvurular ise personelhizmetleri@inegol.bel.tr adresinden yapılacak.

Personel alımı yapılacak birimler ve açık iş pozisyonları ise şöyle: Endüstri mühendisi 2 kişi, en az 2 yıl tecrübeli mezar kazma işçisi 2 erkek, temizlik personeli 2 kadın, temizlik personeli araç arkası personel 10 erkek, saha ve yardımcı personel 2 erkek, güvenlik sistemleri teknisyeni/teknikeri 1 kişi, psikolog / klinik psikolog 1 kişi en az 2 yıl tecrübeli ve gassal 1 erkek 1 kadın.