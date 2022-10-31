İnegöl Belediyesi 6. Kitap Günleri için geri sayım başladı

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 5-13 Kasım tarihleri arasında 6'ncısını gerçekleştireceği Kitap Günleri Fuarının tanıtımı gerçekleştirildi. Değerli yazarlar, seçkin yayınevleri ve 1 milyon kitap sloganıyla çıkılan yolda, 100'ü aşkın yazar ve yayınevi, 1 milyonu aşkın kitap İnegöllü kitapseverlerle buluşacak. 9 gün sürecek kitap şöleninde, tüm öğrencilerin fuarı ziyaret etmesi hedefleniyor.

İnegöl Belediyesi'nin ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiği ve her yıl geliştirerek daha geniş hale getirdiği İnegöl Kitap Günleri, bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek. 05-13 Kasım tarihlerinde 9 gün boyunca adeta bir kitap şöleni havasında gerçekleştirilecek İnegöl Kitap Günlerinde bu yıl 100'ü aşkın yazar ve yayınevi ile 1 milyonu aşkın kitap okuyucu ile buluşacak. Kitap Günleri Fuarı öncesi bugün Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediye Meclisi Kültür Komisyonu Üyeleri, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Zengin'in katılımı ile Ortaköy Kervansarayında basın toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen basın toplantısında 6. İnegöl Kitap Günleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, şöyle konuştu: “Bugün mutlu ve heyecanlıyız. 6'ncı İnegöl Kitap Günleri programımızın tanıtım için bir aradayız. İnegöl Belediyesi olarak pek çok işin altına imza atıyoruz. Şehirleşme anlamında altyapıdan üstyapıya, insana yönelik yatırımlar olmak üzere pek çok konu başlığımız var. Bunlardan biri de devamlı hale getirdiğimiz Kitap Günlerimiz. Okumak, bir ağacı sulamaya benzer. Bildiğiniz gibi rabbimizin de bizlere ilk emri ‘oku'. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de de bizlere bu konu vurgu yapılıyor. Peygamber efendimiz de ‘Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu' diyor. Bizler de bu bilinçle yola çıkarak, ilkini 2017 yılında yaptığımız ve bu yıl şehrimizde 6'ncısını gerçekleştireceğimiz “İnegöl Kitap Günleri” organizasyonunu hayata geçirdik. Gençlerimize, öğrencilerimize, evlatlarımıza yatırım yapmak istiyorum. Onların sağlam temellerle yollarına devam etmesini istiyoruz. Türkiye Yüzyılında gençlerimizin hedeflerine varmalarını istiyoruz.”

Meyvelerini vermeye başladı

Daha önce bu anlamda 5 tane organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Taban, “Bunların da aslında amacına ulaştığını ve meyvelerini vermeye başladığını ifade edebilirim. Bu süreç içerisinde bizler buralardan aldığımız güçle şehrimize 3 tane Nöbetçi Kütüphane kazandırdık. Bu modern kütüphanelere öğrencilerimiz ve gençlerimizin ilgisi bizleri ziyadesiyle heyecanlandırdı ve itici güç oldu. Kanal İnegöl projemiz üzerinde de 4. Nöbetçi Kütüphanemizin yapımına başladığımızı buradan müjdelemek istiyorum. İnegöl Belediyesi 6. Kitap Günleri Fuarımız 5-13 Kasım 2022 tarihleri arasında MODEF Fuar alanında yapacağımız bu çalışmada büyük ölçüde hazırlıklarımızı tamamladık. Fuar alanında geniş ve rahat bir ortamda etkinliğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Değerli yazarlar, seçkin yayınevleri, 1 milyon kitap sloganıyla başlattığımız çalışmalar sonucunda; 100'ü aşkın yazar ve yayınevi, 1 milyonu aşkın kitapla hedeflerimizi aşarak çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Öğrencilerimize 25 bin adet karton kumbara dağıttık. Bunlar anaokulu, ilkokul ve 5. sınıf öğrencilerimize hem para biriktirme alışkanlığı kazandırmak hem de biriktirdikleri parayla kitap alma alışkanlığı kazandırmak adına karton kumbaraları kendilerine ulaştırdık” diye konuştu.

40 bin öğrenci servislerle taşınacak

40 bin öğrenciyi Kitap Günleri süresince fuar alanına taşıyacaklarının altını çizen Alper Taban, “Kurduğumuz organizasyonla ücretsiz servislerimiz öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Her öğrencimizin bu alanı mutlaka ziyaret etmesini istiyoruz. Yine aynı zamanda çevre il ve ilçelere davetler yaparak Kitap Fuarında kendilerini görmek istediğimizi ifade ettik. 5 Kasım Cumartesi günü açılışımızı gerçekleştireceğiz. Dolu dolu bir 9 gün geçireceğimizi şimdiden ifade edebilirim. Yazarlarımıza kendi yayınevi stantlarında ve imza salonlarımızda söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Ahmet Şerif İzgören, Alişan Kapaklıkaya, Yusuf Kaplan, Beyza Alkoç, Şermin Yaşar, İhsan Süreyya Sırma gibi onlarca yazar, sevenleriyle imza günü salonunda buluşacaklar. Ayrıca bu yıl yine, Kitap Günlerinin bir geleneği haline gelen “Yerel Yazarlar Köşesi” oluşturularak İnegöllü yazarlarımızın eserleri tanıtılacak ve kitaplarını imzalayacaklar. Ben katkı ve desteklerinden dolayı yerel yazarlarımıza da teşekkür ediyorum. Kitap Günlerimiz içerisinde yer alacak etkinlik ve uygulamalardan bahsetmek gerekirse; çocuk ziyaretçilerimiz için oluşturacağımız çocuk atölyelerinde öğretici ve hoş vakit geçirmeye yönelik çalışmalar olacak. Belediyemizin standında kitaba entegre farklı yarışmalar yapılacak. Fuar alanı girişine yerleştirdiğimiz Kitap Kumbarası sayesinde, fuarımızı ziyaret edenlerin katkılarıyla toplanan kitaplar ile ihtiyacı olan köy okullarımızın ihtiyacını karşılamaya çalışacağız. Alan içerisinde TEMA VAKFI iş birliğiyle ve çocuklarımıza geri dönüşüm bilinci kazandırmak adına ‘Sıfır Atık' standımız olacak. Gün boyunca etkinlik, yarışma ve bilgilendirmeler yapılacak. Geçen yıllarda olduğu gibi yine katılımcılarımız Instagram'da “inegolkitapgunleri” hashtagiyle paylaştıkları fotoğraflarını fuar alanı içerisinde bulunan “presstagram” cihazımızdan anında alabilecek ve Kitap Günleri Anısıyla alandan ayrılabilecekler” ifadelerini kullandı.

Dev kitap kulesi çekilişi yapılacak

Kitap Günlerimiz çerçevesinde geleneksel hale gelen bir ‘Dev Kitap Kulesi Çekilişi' etkinliğinin yapılacağını sözlerine ekleyen Taban, “Fuar alanı içerisinde yer alan ve 100 kitaptan oluşan tam 5 adet Kitap Kulesini, bu yıl da Instagram üzerinden yapacağımız çekilişle hediye edeceğiz. @inegolbld hesabını ve Kitap Kulesi gönderisini beğenen, en az 3 arkadaşını etiketleyen kitapseverler arasından canlı yayında yapılacak çekilişle, 5 talihlimiz Kitap Kulesinin sahibi olacak. Çekiliş kampanyamız 05 Kasım Cumartesi günü başlayıp, 13 Kasım Pazar günü sona erecek. Kitap Günleri Fuarımız 9 gün boyunca hafta içi 09:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-20:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak Bizler bu işin organizasyonunda ön planda gözüksek de bu işin bir de arka kısmı var. Çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Her zaman çalışmalarımızda bizlere destek oldu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Kent Konseyimize teşekkür ediyorum. Burada kurumlarımızın dışında bir de sponsorlarımız var. Ben sponsorlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada bütçenin tamamını belediyemiz olarak değil sponsorlarımızın destekleriyle karşılamış oluyoruz. Bu katkılarından dolayı; İTSO, İSKO, Area Mobilya, Beytaş Cam ve Starwood'a çok teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle bu yatırım İnegöl'e yapılan yatırım. Evlatlarımıza, kitapseverlere bu konuda herkese yapılmış bir yatırımdır. Ben bu vesileyle tüm öğrencilerimizi, hemşerilerimizi, çevre il ve ilçelerden kitapseverlerimizi 6. İnegöl Kitap Günleri açılışına ve devamında 9 gün sürecek bu muhteşem kitap şölenine davet ediyorum” dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise özel bir organizasyonun duyurusu için bir araya geldiklerini ifade ederek, “6. Kitap Günlerinin duyurusu için bir aradayız. Aslında etkinlik kitap fuarı, kitap günleri olarak adlandırılsa da bundan çok daha fazlasını ihtiva ediyor. Yayınevleri, yazarlar, söyleşiler, konferanslar, imza günleri Gerçekten dolu dolu adeta bir kültürel etkinlikler manzumesi halinde şehrimize önemli katkı sunacak olan anlamlı bir çalışma. Bu anlamlı çalışmayı ortaya koyan Başkanımıza, ekibine, meclis üyelerimize, destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. İyi bir kitap, gerçek bir hazinedir sloganıyla da çok doğru bir ifade ortaya konmuş. Gençlerimizin, çocuklarımızın, şehrimizin kitap ve yazarlarla buluşması, onlarla söyleşi imkanı bulması çok kıymetli. Yaşadığımız dijital çağda, kitabın biraz daha ötelendiği bir çağda bu tür etkinliklerin çok anlamlı, çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar biz bilgiyi dijital ortamlarda 2-3 tuşa basarak ulaşsak da o bilginin arkasında büyük bir emek var. O emeği de aslında görmek lazım. Bu anlamda buraya gelecek olan yazarlar, onların söyleşileri, gençlerimize çizeceği perspektifler çok kıymetli. Biz bunu çok önemsiyoruz. Bu organizasyon içerisinde çocuklarımızın ve gençlerimizin değişik vesilelerle işin içine dahil ediliyor olması da çok kıymetli. Bu anlamda biz tüm Türkiye'de olduğu gibi 'İnegöl'de Kitapsız Okul Kalmasın' projesi çerçevesinde şubat ayından itibaren hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bugün 21 okulumuzda kütüphane oluşturuldu. Kitap Fuarının anlam bulabilmesi için ziyaret edilmesi ve aktivitelerin takip edilmesi gerekiyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.