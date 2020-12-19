İnegöl Belediyesi 7 bin 700 can dostuna şifa oldu

Bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesine sahip olan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, 2020 yılında binlerce can dostuna şifa oldu. Sahipsiz hayvanlara kısırlaştırma, sahiplendirme ve sağlık hizmetleri veren merkez, 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin 700 sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi. 2019 yılında Halhalca yolu üzerindeki yeni tesisine taşınan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, o tarihten bu yana bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesi olması sebebiyle çevre illerden de ciddi talepler görmeye başladı.

Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2020 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Taban, 2019 yılında merkezin yeni yerine taşınmasıyla işlevinin arttığını kaydederek, “Yeni yere geçtiğimizden beri, birçok hayvana sağlık hizmeti sunduk. Bölgemizde, Bursa ilimizde ilçeler tarafından örnek gösterilen ve diğer iller tarafından da yeni yapılan barınaklar için birçok kişi tarafından ziyaret edilen bir barınağa sahibiz. Altyapı olarak, teknik donanım olarak, sağlık hizmetleri noktasında iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

2020 yılında yapılan kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları hakkında da bilgiler veren Taban, “Bu yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarda 800 köpek ve 50 kedi kısırlaştırıldı. Yine tarafımızdan bakılan hasta hayvan sayımız köpeklerde 1080, kedilerde ise bin 409 diğer farklı türlerden de 490 hayvana sağlık hizmeti tesisimizde verildi. Tabi bir de vatandaşlarımızın ihbarı üzerine kendi bölgesinde tedaviler uyguladığımız hayvanlar da oluyor. Bu yıl içerisinde bugüne kadar 7 bin 700 hayvan için 153 üzerinden ihbar gelmiş ve onların sağlıkları ile alakalı hizmetimiz olmuş. Bizim için önemli olan kriterlerden birisi de barınağımızdaki sahiplendirmemiz. Daha önceki yıllara göre bir artış var. Yaklaşık 350 adet köpek sahiplendirilmiş, 200 adet de kedi sahiplendirilmiş” diye konuştu.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi hakkında da bilgiler paylaşan Taban, şöyle devam etti:

“Merkezdeki hayvanlar, yerden ısıtmalı barınaklarda yaşamlarını sürdürüyor. Kuru mama ile besleniyorlar ve hayvanlar sağlık hizmetinin ardından alındıkları bölgelere bırakılıyor. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezimiz, sokakta yaşayan bütün hayvanların sağlık hizmeti alabileceği, geçici süreliğine burada barınabileceği, tamamen konforlu, bir yer. Merkezde hayvanlar kısırlaştırdıktan sonra tekrar alındıkları bölgeye bırakılıyor. Sağlık hizmetine ihtiyacı olan hayvan alındıktan sonra alındığı bölgeye yasal olarak bırakılmak zorunda. Tabi ki sokaklarda yine hayvanlarımızı göreceğiz. Bunların yaşam alanları buralar. Bizim asli görevimiz; hayvanları refah içerisinde yaşatabilmek, sağlık hizmeti noktasında. Sokakta yaşayamayacağını düşündüğümüz hayvanı da, barınağımızda ömür boyu misafir ediyoruz. Bunun haricindeki hayvanlar alındıkları bölgeye bırakılıyor. Sokak'ta küpeli bir köpek gördünüz bu ne anlama geliyor, bunu söylemek istiyorum. Küpeli bir köpek demek belediye tarafından bütün aşıları, parazit tedavileri, sağlık problemleri ortadan kaldırılmış veya sağlık hizmeti almış, kısırlaştırma işlemleri yapılmış, sağlıklı bir hayvan demektir. Bunlar tamamen kontrollü hayvanlardır. Bunlarla alakalı aşırı derecede korkmaya, ‘Bu neden bizim sokağımızda' gibi tavır sergilemek yerine, onun sokağın bir parçası olduğunu ve orada yaşayacağını bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Burada şunu biz bekliyoruz; işaretlenmiş, işlem görmüş, küpelenmiş hayvandan ziyade, vatandaşlarımız işaretlenmemiş bir hayvan gördüklerinde bizimle iletişim kurabilirler. O hayvan da çok kısa bir süre içerisinde alınıp, kısırlaştırma işlemleri yapılıp, aşılama işleminin yapılması gerekmekte. Bu toplum sağlığı açısından ve hayvanın yaşam sağlığı açısından da önemli. Merkezimizde kırık operasyonları, daha ileri derecede vakalarda bunların tamamını yapabiliyoruz. O sebeple bizi bu anlamda çevre şehirlerden de tercih ediyorlar. Biz de ilçe ayrımı ve il ayrımı yapmıyoruz. Sonuçta bir sokak hayvanı ve sağlığa ihtiyacı var. Bu sokak hayvanı İnegöl'ün de sokak hayvanı olabilir, Gemlik veya Osmangazi'nin de sokak hayvanı olabilir. Bizim burada işin içinden çıkamadığımız durumlarda, Fakülte ile iletişim kuruyoruz. Buradaki tek amacımız o hayvanın en kısa sürede, en iyi bir şekilde sağlık hizmetine kavuşması. Etrafımızda yakın illerden Kütahya, Yalova ve Eskişehir'den köpekler veya sahipsiz sokak hayvanları barınağımıza spesifik vaka olarak gelmektedir.”