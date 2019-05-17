İnegöl Belediyesi, çiftçiler için kalkınma kooperatifi kurdu

İnegöl Belediyesi'nin çiftçileri tek çatı altında toplayarak ürünlerin depolama sorununu çözerek oluşturulacak pazarlama ağı ile çiftçilere daha fazla gelir oluşturması planlanan İnegöl Üretken Çiftçiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu. Kooperatifin ilk genel kuruluda gerçekleştirildi. Çiftçilere seslenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Biz kalkıp mazot fiyatlarını değiştiremeyiz. Ama bunların yanı sıra neler yapabiliriz diye, sahadaki ihtiyaçlar nedir düşüncesiyle yola çıkarak bazı tespitler yaptık. Kaldı ki şehrimizi turizmle ilgili ilişkilendirmeye çalışıyoruz. Özellikle son dönemde mobilya için yapılan yatırımlarla şehrimiz bir sanayi şehri hüviyetine de dönüşüyor. Ama bu şehir aynı zamanda pek çok vilayette olmayan bir güzelliğe de sahip. Turizm, sanayi ve turizm olarak ifade edebileceğimiz bir özelliğe sahip” dedi.

Taban, “Arkadaşlarımız 91 kırsal mahallemizi gezerek yaptıkları çalışmalarda çiftçimizin başta depolama ve pazarlama konusunda sorunları olduğunu tespit etti. Bunlarla alakalı bir elin nesi var iki elin sesi var misali bizler de katkı koymak ve destek vermek adına böyle bir beyanda bulunduk. Bugün de bu beyanı hayata geçiriyor olmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu.

Tek liste ile açık oylama usulü yapılan kongrede, yönetim şu isimlerden oluştu;

"İnegöl Belediyesini temsilen Sinan Kağan, Selahattin Külcü, Fahrettin Erdoğan, Yüksel Beyhan, Münir Muyan. Denetleme kurulunda ise, Cengiz Karlova, Ali Zengin ve Kerem Durmuş."