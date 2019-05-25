İnegöl Belediyesi geleneksel sahur programını yoğun katılım

İnegöl'ün tüm dinamikleri, İnegöl Belediyesi organizasyonu ile gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen sahur programında bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi'nin Angle Balo salonunda düzenlediği sahur programında yüzlerce kişi bir araya geldi. Düzenlenen sahur programına çok sayıda kişi katıldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan ayının maneviyatına değinerek “Ramazan, maddi ve manevi bereket kapılarının açıldığı, şehrin renklerinin dahi bu rahmetten nasiplendiği bir aydır. Paylaşmanın bereketi ve huzurunun yaşandığı mübarek zaman dilimlerini ihya ediyoruz. Aynı masanın etrafında buluşmaktan ötürü duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Yılın her zamanında önemli olan paylaşma ve yardımlaşma kültürümüz, mübarek zaman dilimlerinde had safhaya çıkıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ramazan süreçlerinde de yardımlarımıza devam ediyoruz. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir buyuran Resulün, merhamet sancağı altında, incitmeden yardım etmeyi şiar edindik” dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine de değinen Başkan Taban, “Sivil toplum kuruluşlarının toplumun içerisinde ki yeri malumunuz. Düşkün durumu olana el uzatır, sıkıntısı olana yetişiriz. Bir anlamda güç birliği oluşturduğumuz, yeterli olunmayan zamanlarda birbirimizin destekçisi olduğumuz, farkındalık oluştuğumuz göz ardı edilemez. İnegöl yapısı itibarı ile farklılığını avantaja dönüştüren güzel bir şehir. Her kuruluş elinden geleni özveri ile yapıyor. Bu anlamda vatandaşa ulaşma noktasında hassasiyetimiz var. Mutlu ve üzüntülü zamanları birlikte paylaşıyoruz. Düğünümüzde cenazemizde birbirimizin yanında olmayı biliyoruz” diye konuştu.

“İnegöl'e hizmet etmekten gurur duydum”

İnegöl'e hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “İnegöl Belediye Başkanlığı'ndan ayrılalı 1,5 yıl oldu ama sağ olsun arkadaşlar bizi birçok organizasyona davet ediyor. Bu programı düzenleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Burada sahurun, ramazanın bereketiyle hep beraber istifade ediyoruz. 13,5 yıl burada İnegöllülere hizmet ettim, Allah'a şükür ediyorum. Bu benim için büyük bir onurdur gururdur” dedi.

İnegöl'de hep ilkleri yaşadığını ifade eden İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü “Bugün bu sahur vesilesi ile bizleri bir araya getiren İnegöl Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. İnegöl'de ben hep ilkleri yaşadım. İlk defa sahur programında bir araya geldik ama iftarlara da yetişmek mümkün değil. Yarın 4-5 mahallemizde iftar var. Bizim tek amacımız var gelişen büyüyen kalkınan bir İnegöl. Dolayısıyla büyük Türkiye hayaliyle bu sevdanın içindeyiz. Birliğimizi beraberliğimizi hep ön planda tutmak zorundayız, İnegöl'de bunun en güzel örneğidir” şeklinde konuştu.