İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yeni sanatçılar yetiştiriyor

Halk Dansları Topluluğundan bir dansçı daha Türkiye'nin en iyi halk oyunları bölümlerinden birine yerleşti.

2013 yılından beri aktif olarak İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunda eğitim alan ve topluluğun vazgeçilmez dansçılarından biri haline gelen, bugüne kadar 100'ü aşkın programda farklı platformlarda İnegöl'ü temsil eden Berra Semerci, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümünü genelde ikinci, kadınlarda ise birinci olarak kazandı. Yapılan özel yetenek sınavında; ses algılama, ezgi algılama, ritim algılama, hareket algılama, kondisyon uygulama ve İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Fatih Oral tarafından hazırlanan potbori değerlendirildi. Ses, ezgi ve ritim algılama çalışmalarının da İnegöl Belediyesi Türk Halk Müziği Çok Sesli Gençlik Korosu Şefi Rıdvan Sayın tarafından yapılan Berra Semerci, bu başarısıyla takdir topladı.