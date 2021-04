İnegöl Belediyesi her an vatandaşının yanında

Bu süreci de el birliği ile atlatıp, 17 gün sonra yeniden daha sağlıklı bir sürece başlamayı ümit ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma kararı alındığını açıkladı. Bu karar sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da bir açıklama yaparak vatandaşlara her an yanında olduklarını ifade etti. Tam kapanma kararına ilişkin açıklama yapan Alper Taban, şöyle konuştu:

“Vaka sayılarındaki ciddi artış, hükümetimizi daha sert tedbirler almak durumunda bıraktı. Milletimizin sağlığı için alınmış olan bu karar gereği, 17 günlük tam kapanma uygulanarak salgının kontrol altına alınması için mücadele verilecek. Bu süreçte genelgelerle belirlenmiş bazı alanlar hariç her yer kapalı olacak ve herkes evlerinde virüsle mücadelesini sürdürecek. Bu durumun bir panik havası oluşturmadan, sükunetle tamamlanmasını ümit ediyoruz. İlçe halkımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her an yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Tam kapanma sürecinde başta Çözüm Merkezimiz ve zabıtamız olmak üzere tüm birimlerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizlere 153 hattımızdan ve whatsapp hattımızdan 24 saat ulaşım sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde temizlik hizmetlerimiz ve diğer saha ekiplerimiz de daha güzel bir İnegöl için bu süreçte çalışmalarına devam edecekler. İnşallah 17 günün sonunda daha sağlıklı bir sürece hep birlikte girmiş olacağız.”