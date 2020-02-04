İnegöl Belediyesi ile daha sağlıklı yarınlar

Bu kapsamda muhtarlıklar ve okullar işbirliği ile suları kirleten atık yağlar toplanarak kontrollü şekilde bertaraf ediliyor.

Şehrin geleceğini imar ederken bir yandan da bugün için en doğru ve en hızlı hizmeti vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içerisinde olan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda sosyal belediyecilik faaliyetlerini de sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen sosyal belediyecilik hizmetleriyle birçok şehre de örnek olan İnegöl Belediyesi, çevre dostu belediye olarak da dikkat çekiyor.

Daha sağlıklı yarınlar için mücadele

İnegöl Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü marifetiyle her geçen gün kirlenerek doğallığını kaybeden çevreyi korumak adına çevre bilincinin oluşturulması, atık oluşumunun önlenmesi, ‘Sıfır Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm' konusunun öneminin anlaşılmasını hedefleyen projelerle de geleceğe emin adımlarla yürüyor. Çevreye bilinçsizce dökülen bitkisel atık yağların doğaya verdiği zararlarının önüne geçmek amacıyla mahalle muhtarlıkları ve okullara atık yağ toplama bidonları bırakılarak temiz çevre ve sağlıklı yarınlar için atık yağların sularla karışıp kirliliğe sebep olmasının önüne geçiliyor.

Zararları saymakla bitmiyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, bitkisel atık yağların çevreye ciddi zararlar verdiğini söyledi. Taban, sadece çevreye değil ortamda yaşayan canlıların da bu durumdan etkilendiğini kaydederek; “Aynı zamanda atık yağlar yeraltı sularını kirletmekte, sualtı canlı varlıklarını etkilemekte, kanalizasyon sistemlerinde ve atık su arıtma tesislerinde tıkanıklıklara ve kirlilik yükünün artmasına neden olarak işletim ve bakım maliyetini arttırmaktadır. Toprağa döküldüğünde ise kirlenmeler, denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağların, kuşlara, balıklara ve diğer canlı türlerine zarar verdiği bilinmektedir” dedi.

5 litre ve üzeri yağlar evden alınıyor

Atık yağların çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi adına İnegöl Belediyesi olarak muhtarlıklar ve okullar işbirliği ile yağları topladıklarını dile getiren Başkan Taban, “Vatandaşlarımız evlerinde tüketimi tamamlanmış atık yağları muhtarlıklarımızda ve okullarımızda bulunan bidonlara bırakabilirler. 5 litre ve üzeri yağlar için Alo 153 Çözüm Merkezi numaramıza ulaşmaları halinde vatandaşlarımızın evlerinden de atık yağları alıyoruz. Sonrasında firma bunları toplayarak geri dönüşüme ulaştırıyor. Böylelikle atık yağların toplanması ve çevreye vereceği zararı engellemiş oluyoruz. Ayrıca bu atık yağların geri kazanımı da sağlanmış oluyor. Tüm vatandaşlarımızdan ‘Atık yağlar ile suyumuzu kirletmeyelim' projesine destek bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.