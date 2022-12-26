İnegöl Belediyesi ile Tapu Müdürlüğü'nden vatandaşın işini kolaylaştıran imza

1 Ocak 2023 tarihinde uygulamaya girecek protokol ile Tapu Müdürlüğü İnegöl Belediyesi'nden elektronik ortamda sağlayacağı verilerle satış değerlerini alabilecek ve işlemler kolaylaşmış olacak.

İnegöl Belediyesi vatandaşların iş ve işlemlerini daha kolay çözüme kavuşturması adına farklı kurumlarla iş birliği yapmaya devam ediyor. Teknolojinin getirdiği yenilikleri kuruma entegre ederek kurumlarla iş birliğini güçlendiren İnegöl Belediyesi, bu çerçevede Tapu Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Tapu işlemleri sırasında vatandaşların iki kurum arasında evrak taşımasına son veren protokol ile vatandaşlara büyük bir kolaylık sağlanmış oldu.

“Vatandaşlarımız oradan oraya koşmasın”

Söz konusu protokol bugün Belediye Başkanı Alper Taban ile İnegöl Tapu Müdürü Havvanur Cengiz tarafından imza altına alındı. 1 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya başlayacak protokolüm imza töreni 14.30'da İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirildi. Burada bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün güzel bir haberi vermek üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi İnegöl Belediyesi de Tapu Müdürlüğü de çok yoğun çalışan kurumlar. Özellikle her iki kurumda da çok fazla hizmet almak için giden vatandaşlarımız var. Bizler İnegöl Belediyesi olarak tüm kurumlarla daha sade, yalın çalışan, vatandaşımızın oradan oraya koşmadan tek merkezden işini görebildiği bir sürece geçelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da bu noktada yayınlamış olduğu bir kararname olduğunu biliyorum. Biz de aslında hem belediyemizde adımlar atarak işlemleri sadeleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Protokol ne işe yarayacak?

Protokolün amacı ve ne işe yarayacağından da bahseden Başkan Taban, “Bugün de burada imza altına aldığımız protokolün amacı, Tapu Müdürlüğü ile Belediyemiz birimlerindeki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği artırmak ve sürekli kılmak. Tapu ve Belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak. Tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerince elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılması ve bu belgenin güvenli elektronik ortamda alınmasını sağlamak. Protokol ne işe yarayacak dersek, bu protokol sayesinde belediyemize emlak vergisi bildiriminde bulunan ve geçmiş borcu olmayan vatandaşlarımızın, emlak vergisi rayiç değerleri İnegöl Tapu Müdürlüğüne sağlanan sistem üzerinden online olarak görüntülenebilecek. Vatandaşlarımız Tapu Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında evrak takibi yapmak zorunda kalmayacak” diye konuştu.

Satış değerleri elektronik ortamda görülebilecek

İnegöl Tapu Müdürü Havvanur Cengiz ise “Bu vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin kolaylaşması adına büyük bir aşama. Protokol ile belediyeden elektronik ortamda sağlayacağımız verilerle satış değerlerini alabileceğiz ve işlemler kolaylaşmış olacak” açıklamalarında bulundu.

Açıklamalar sonrası karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirildi.