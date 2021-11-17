İnegöl Belediyesi ödülünü Antalya'da aldı

-İnegöl Belediyesi'ne Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödül verildi.

İnegöl Belediyesi'nin 2020 yılı Ekim ayında hizmete aldığı Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi, Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında sosyal sorumluluk alanında en iyi uygulama ödülü almıştı. Ödül, Antalya'da düzenlenen törenle takdim edildi.

2020 yılı Ekim ayında ilçedeki engelli vatandaşların yoğun talepte bulunduğu akülü araçlarının bakım ve tamiriyle ilgili hizmet vermek üzere kurulan İnegöl Belediyesi Engelsiz Tamir Atölyesi, Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerinde hizmetini sürdürüyor. Haziran ayında Sağlıklı Kentler Birliğinin 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına katılan Engelsiz Tamir Atölyesi, yarışmaya başvuru yapılan tarih itibariyle geride bıraktığı 8 ayda 107 engelli aracının bakım ve tamirinin yapılmasıyla dikkat çekti. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen, 32 üye belediyenin 84 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasının ödüllerinden biri de Engelsiz Tamir Atölyesi ile İnegöl'e geldi.

4 farklı kategoride; sosyal sorumluluk, şehir planlama, sağlıklı hayat ve sağlıklı çevre konularıyla gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığı Prof. Dr. Ruşen Keleş tarafından yapıldı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur, Doç. Dr. Emel İrgil, Doç. Dr. İnci Parlaktuna ve Murat Ar'dan oluştu. Jüri, ilçe belediyeleri arasından sosyal sorumluluk kategorisinden 13, şehir planlama kategorisinden 6, sağlıklı yaşam kategorisinden 8 ve sağlıklı çevre kategorisinden 5 projeyi değerlendirdi. İnegöl Belediyesi, 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül alan büyükşehir diğer ilçe belediyeleri kategorisinde sosyal sorumluluk alanında “Baykoca Engelsiz Tamir Atölyesi” projesi ile jüri özel ödülüne lâyık görüldü.

Jüri değerlendirmeleri sonucunda ödül alan kurumlar eylül ayında duyurulmuştu. Ödül töreni ve Sağlıklı Kentler Birliği 36. meclis toplantısı ise bugün Antalya'da gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi adına törene; İnegöl Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü ve aynı zamanda Proje-AR-GE sorumlusu Zeynep Kaçar ile Engelsiz Tamir Atölyesi sorumlusu İlyas Çiçek katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da yer aldığı törende, İnegöl Belediyesi'nin ödülünü Sandıklı Belediye Başkanı aynı zamanda Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Üyesi Mustafa Çöl takdim etti. İnegöl Belediyesi temsilcileri, ödül takdimi sonrası başarılarını Başkan Aktaş ile de paylaştı.