İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İnegöl Belediyesi oryantiring takımı dünya şampiyonlarıyla mücadele etti

İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, Antalya’da yapılan ve aynı zamanda dünya sıralamasına da etki eden Uluslararası Oryantiring Yarışlarında Dünya Şampiyonlarıyla koştu.

İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, Antalya'da yapılan ve aynı zamanda dünya sıralamasına da etki eden Uluslararası Oryantiring Yarışlarında Dünya Şampiyonlarıyla koştu.


İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı, 25-27 Şubat 2022 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen ve aynı zamanda Dünya sıralamasına da puan veren 17 ülkeden 440 yabancı olmak üzere toplam 557 sporcunun katılım sağladığı Uluslararası Oryantiring Yarışlarına katıldı. Turuncu Lacivertli sporcular, Dünya Şampiyonlarıyla koştukları yarışmada hem önemli tecrübeler edindiler hem de dereceler elde ettiler.


Yarışmaların 3'üncü gününde 14 yaş kategorisinde Nehir Karakoçak 2'ncilik madalyasını kazandı. 16 yaş kategorisinde Aleyna Minden 2'nci olurken, Azra Coşkun 3'üncülük madalyasını göğüsledi. 20 yaş kategorisinde ise Semanur Özdemir 2'ncilik elde etti. 14 yaş erkekler kategorisinde de Hamza Turna 2'nci oldu. Genel toplamda da Hamza Turna 3'üncülük madalyasıyla yarışmayı tamamlamayı başardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.