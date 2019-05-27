İnegöl Belediyesi Ramazan Bayramı'na hazır

Belediye Başkanı Alper Taban, yaptığı açıklamayla ramazan bayramı hazırlıkları ve bayrama özel uygulamaları kamuoyu ile paylaştı.

Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan bayramına sayılı günler kala düzenlediği basın toplantısıyla İnegöl Belediyesi'nin Ramazan Bayramı hazırlıklarını kamuoyu ile paylaştı. Taban, encümen salonunda gerçekleştirilen başkan yardımcıları toplantısında, bayrama özel uygulamaları ve yapılan hazırlıkları duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün Ramazan Bayramı hazırlıklarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldik. Biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu güzel ayı hep birlikte şehrimizde doyasıya yaşıyoruz. Ramazanın tüm güzelliklerinden hep birlikte istifade etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi iftar ve sahur programlarıyla aynı sofra etrafında buluşarak aramızdaki kardeşliği, birlik beraberliğimizi daha da arttırırken, beraberinde çat kapı iftarlarımızla hemşehrilerimizin sofralarına ortak oluyoruz. Onlar ile birlikte oruçlarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İhtiyaç sahiplerine yardım

Ramazan etkinliklerinden söz ederek konuşmasını sürdüren Taban, “Dünyaca ünlü hafızlarımızın Kuran-ı Kerim tilavetleri ve teravih namazlarıyla ramazanı bu sene İnegöl'de yine bambaşka yaşamaya devam ediyoruz. Umuteli Sosyal Yardımlaşma Merkezi marifetiyle ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak dağıtımlarımız devam ediyor. Bunun kapsamını genişletebilmek adına da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımız, iş adamlarımız, sanayicilerimiz bizlere bu konuda sundukları imkanlarla, hayırlarla bizlere verdikleri destekleri biz de ailelerimizle buluşturmuş oluyoruz. Ben bu konuda bir kez daha destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Zabıta, temizlik işleri, mezarlıklar ve fen işleri müdürlüklerini nöbetçi ve icapçı listelerini oluşturulduğunu belirten Taban, “Bayram süresince herhangi bir olumsuzlukta bu ekipler müdahale edeceklerdir. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bayram öncesinde geniş çaplı bir bayram temizliği planlandı ve yapıldı. Şehrimizin bayrama pırıl pırıl bir şekilde hazır olmasını istiyoruz. Bu kapsamda tüm cami müştemilatları ve şadırvanlar ekiplerimiz tarafından ayrıntılı bir şekilde temizleniyor. Yine İnegöl merkezde bulunan tüm ana caddeler, çarşı içi ve alışverişin yoğun yapıldığı yerler başta olmak üzere şehrimizin dört bir tarafı baştan aşağıya elden geçiriliyor. Ova köyleri meydanları hem otomatik süpürge aracıyla hem de meydancı ekiplerimiz tarafından süpürülerek bayrama hazır hale getiriliyor. Sanayi bölgesinde de genel bir temizlik yapılıyor. Sanayi mevkii ekiplerimiz ve makinelerle özenle temizlenecektir. Bunun yanında bayram süresince rutin çöp ve geri dönüşüm toplama hizmetimiz de devam edecektir” şeklinde konuştu.

Mezarlıklar müdürlüğüyle ilgili de Ramazan Bayramı tatili sürecinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli çalışma programı yapıldığını belirten Taban, “Defin Hizmetleri Müdürlüğü'müzde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için icapçılar görevlendirilmiştir. Kent, Mahmudiye ve Mesudiye mezarlıklarında defin yapmaya uygun mezar yerleri hazırlandı. Mezarlıklarımızın bakım ve temizliği noktasında da Büyükşehir Belediyemizce çalışmalar sürüyor. Çözüm merkezimizde 153 hattından hizmet vermeyi sürdürecek”

“Huzurevindeki yaşlıları yalnız bırakmayalım”

Huzurevini protokol olarak ziyaret ettiklerini ifade eden Taban, “Bu vesileyle tüm ilçe halkımızı, büyüklerimizi ziyaret etmeleri noktasında davet ediyorum. Burada gerçekten kendilerini bayramda yalnız hissetmemeleri adına ziyaret programına alırlarsa çok mutlu oluruz. Ayrıca, zabıta müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin bayram öncesi rutin kontrolleri artarak devam ediyor. Bayram öncesi, bayramda ve sonrasında yine kolluk kuvveti görevlerini yerine getirmeye devam edecekler. Özellikle çarşı merkezi, Pazar yeri ve şehrimizin muhtelif yerlerinde denetimlerini sıklaştıracak olan yaka kameralı zabıta ekiplerimiz; şehrimizin huzur, sükûn ve esenliği için bayram öncesi ve bayram boyunca 7/24 hizmet vermeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaldırım işgalleriyle ilgili çok net kararlar olduğunu vurgulayan Taban, “Bu kararlarımızı 2015 yılı şubat ayında yürürlüğe sokmuştuk. O tarihte yürürlüğe soktuğumuz bu kararlarda, bayram dönemleri için özel istisnalar uygulanıyor. Dolayısıyla bu süreçle ilgili de bayramlarda belirli esneklikler getiriyoruz. Bu kapsamda esnafımız satış yaptığı iş türüyle alakalı ürünleri için kendi iş yerinin önüne sergi açabilmesine ve satış yapabilmesine 27 Mayıs Pazartesi günü itibariyle müsaade verdik. Bu uygulama 3 Haziran Pazartesi akşamına kadar devam edecek. Bu da tamamen esnafımızın satışlarını hareketlendirebilmek için alınan karardır. Bayram sonrası yaya yollarında kaldırım işgallerine son verilmesi kararımız aynen uygulanmaya devam edecektir. Araç trafiğine kapatılacak alanlarımız var. Bunlar da yine ilçe halkımızın rahat bir şekilde alışverişlerini yapabilmesi için gerekliydi. Bu düzenlemeyi de 1, 2 ve 3 Haziran günleri olmak üzere; Hacı Veli Ağa Sokak başından başlayarak Elektrik Sokak, Tabakhane Sokak ve Yapı Kredi Bankasının olduğu yerden itibaren araç trafiğine kapatılacak. Bayram dolayısıyla çarşı, pazarın kalabalık olacağından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmak adına bu karar alındı” dedi.

“Su kesintisi beklenmiyor”

Bayram boyunca her hangi bir su kesintisi ile karşılaşmamak için bayram öncesi su şebekeleriyle alakalı tüm bakım ve onarım çalışmaları Büyükşehir Belediyesine bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığının altını çizen Başkan Taban, “Bayram boyunca her hangi bir su kesintisi şuanda öngörülmüyor. Ancak, yaşanabilecek arıza ve vatandaş sorunlarıyla alakalı; depo bekçileri, arıza ve ekip şefliği çalışanlarından oluşan nöbetçi ve icapçı ekipler bayram boyunca hazır olarak bulundurulacaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da artacağı Ramazan Bayramında, İnegöl'ün tüm dinamiklerinin yer alacağı bayramlaşma programı da 4 Haziran Salı günü saat 11.00'da Kültürpark içindeki Gölbaşı Alyans Düğün Salonu'nda gerçekleşecek. Bu protokol bayramlaşması gibi gözüküyor ama tüm ilçe halkımızı ben bu bayramlaşmaya davet ediyorum. Buradan tüm ilçe halkımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde, tüm sevdiklerimiz ile birlikte nice bayramlar geçirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Şimdiden hem Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum” diye konuştu.