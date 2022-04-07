İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kestel Tiyatro Festivali'nde sahne aldı

Bu yıl 2 yetişkin 1 çocuk oyunu ile sezonu açan Şehir Tiyatrosu, Kestel Tiyatro Festivalinde iki oyunla sahne aldı.

Bugüne kadar 13 ayrı oyunu sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İnegöl'deki gösterilerin yanı sıra davet üzerine farklı şehirlerde de festivallerde ve gösterilerde oyunlarını sergiliyor. Kasım ayında Balıkesir Altıeylül Belediyesinin misafiri olarak Cimri oyununu sergileyen Şehir Tiyatrosu, son olarak Kestel Belediyesinin düzenlediği Festivalde 2 oyun ile sahne aldı.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl ilki düzenlenen Tiyatro Festivaline 2 oyunla katıldı. Festivalin üçüncü günü Mollier'in klasik eseri olan “Cimri” oyunu sahnelendi. Yönetmenliğini Volkan Derman'ın yaptığı; Derya Tunca, Gökhan Kılıççı, Mevlüt Zobu, Hilmi Erkuş, Temel Koçak, Işıl Güler, Erdinç Üstündaş, Hülya Zobu, Mine Özdemir, Halil İbrahim Yavuz, İsrafil Büyükbaş, Zafer Karataş, Abdurrahman Özturhan ve Volkan Derman'ın rol aldığı oyun seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü. Oyun sonunda Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ekibe çiçek takdim etti.

Festivalin son günü ise Kerem Kobanay'ın yazdığı ve yine Volkan dermanın yönettiği; Metin Yazıcı, Şükran Sefer, Mevlüt Zobu, Hilmi Erkuş, Temel Koçak, Işıl Güler, Erdinç Üstündaş, Hülya Zobu, İsrafil Büyükbaş, Abdurrahman Özturhan, Zafer Karataş, Gökçen Demiray, Şükran Sarı, Ayşegül Kahya, Yusuf Ziya Şahin ve Volkan Derman'ın oynadığı oyun sergilendi. Oyun sonunda ekibe Kestel Belediyesine ait hediyeler takdim etti.