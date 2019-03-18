İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek dağıttı

Bu menüyle Çanakkale'de yokluk içerisinde vatan savunması yapan şehitlerimize vurgu yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde İnegöl Belediyesi farklı bir faaliyete imza attı. 104 yıl önce yokluk içerisinde ve zorlu şartlarda çalışanların müdafaasını gerçekleştiren, kimi zaman üzüm hoşafı, kuru ekmek ve buğday çorbası yiyerek savaşan Çanakkale'deki askerlerimizi yad etti. İnegöl Belediyesi önünde kurtulan stantlarda vatandaşlara Çanakkale vurgusunu yapabilmek için yapılan faaliyette lokma ikramları da yapıldı. Dağıtımlara AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile parti yöneticileri katıldı.

Başkan Alper Taban, “Bugün çok özel bir gün. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi andığımız ve aynı zamanda Çanakkale zaferini de kıvançla kutladığımız bir gün. Bu özel güne bizler de İnegöl Belediyesi olarak buna katkı sunmak istedik. Bugün belediye binamız önündeki meydanda, savaş döneminde askerin bulunduğu alanda bulunan buğday çorbası ve üzüm hoşafı geçmişini hatırlatmak, vurgulamak istedik. Biz de burada aynı menüyü paylaşarak vatandaşlarımıza aynı duyguyu yaşatmak istedik. Beraberinde vatandaşlarımıza lokma ikramı yapıyoruz. Yine bugün şehitlikte şehitlerimizi, ruhuna uygun bir şekilde anmaya özen gösterdik. Bu akşam da Allah nasip ters şehitlerimizi anmak üzere bir mevlidimiz olacak. Burada da dünya birincisi hafızımız İshak Danış'ı konuk edeceğiz” dedi.