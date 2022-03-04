İnegöl Belediyesi ‘VİM' ile her yerde

İnegöl Belediyesi'nin hizmeti vatandaşın ayağına götürmek adına başlattığı VİM Aracı (Vatandaş İletişim Merkezi) uygulaması hem merkezde hem kırsalda İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında ilçe halkıyla buluşuyor. Bu kapsamda Tahtaköprü Mahallesi ziyaret edildi.

İnegöl Belediyesi, vatandaşa kolaylık sağlayacak adımları atmaya devam ediyor. Başkan Alper Taban'ın göreve geldiği günden bu yana bu noktada sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ilk olarak Hizmet Masası “Çözüm Merkezi” olarak yenilendi ve 7/24 vatandaşa hizmet sunan bir merkez haline dönüştürüldü. Bugün vatandaşlar 153 Çözüm Merkezini arayarak en fazla 5 saniye içerisinde İnegöl Belediyesi ile iletişim kurabiliyorlar. Bunun yanı sıra e-devlet üzerinden sunduğu hizmetleri de her geçen gün arttıran ve online hizmet ağını genişleten İnegöl Belediyesi, şu an e-devlet üzerinden 49 farklı işlem yapıyor ve bu alanda da Türkiye genelinde 1'inci.

İnegöl Belediyesi hem vatandaşın işini kolaylaştırmak hem de dijital dönüşüm kapsamında 2021 yılı sonunda bir yeniliği daha hizmete almıştı. Kısa adı VİM olan “Vatandaş İletişim Merkezi” aracı hem merkezde hem kırsalda İnegöl'ün tüm cadde ve sokaklarında vatandaşlarla buluşmaya başladı. Bu buluşmalar kapsamında bugün Belediye Başkanı Alper Taban'ın da katılımıyla Tahtaköprü Mahallesi ziyaret edildi.

Belediyenin pek çok hizmetini içerisinde barındıran VİM Aracı, Cuma namazı öncesi ve sonrası vatandaşlara kapılarını açtı. İçerisinde; Bilgi Edinme alanı, Mahalle Buluşmalarında ve mahalle ziyaretlerinde sorunların doğrudan sisteme işlenmesi, İstihdam Merkezi hizmetine mobil ulaşım imkanı, Çözüm Merkezi hizmetlerine mobil ulaşım imkanı, Mobil Belediyecilik hizmetlerinin tamamının buradan yapılması ve Mobil Tahsilat alanının yer aldığı araçta aynı zamanda kurumla ilgili ödemeler de yapılabiliyor. VİM aracının, görevli personeli ile birlikte merkezde ve kırsalda sürekli ring halinde olacağı ifade edilirken, Başkan Alper Taban da hem aracın işleyişini yerinde görmek hem de vatandaşlarla buluşmak adına Tahtaköprü Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Taban, bölge hakkında yapılan çalışmalar ve taleplerle ilgili vatandaşlarla istişarelerde bulundu.