İnegöl Belediyesi'nde nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

12 gündem maddesinin masaya yatırıldığı toplantıda 2022 yılı faaliyet raporu görüşülerek oylamaya sunuldu. Meclis toplantısında 2 yeni müdürlük kurulması ile birlikte encümen üye seçimleri ve ihtisas komisyonları üye seçimleri de gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü 14.30'da Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin masaya yatırıldığı meclis toplantısı Mart ayı faaliyetlerinin sunumuyla başladı. Mecliste 2022 yılı faaliyet raporunun görüşülmesinden 1 yıl süreyle görev yapacak ihtisas komisyonlarının ve encümen üyelerinin belirlenmesine, iki yeni müdürlük kurulmasından Millet Bahçesi bağışına kadar pek çok önemli konu karara bağlandı.

Ertuğrulgazi caddesinde sona gelindi

Meclis açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, Ertuğrulgazi Caddesi ve Akpınar Kavşağında süren çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Taban, “Ertuğrulgazi caddemizde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışmalarda sona geldik. Caddemizin özellikle altyapılarının tamamlanmasından sonraki süreçte asfaltlanma çalışmaları gerçekleştirildi. Bununla beraber orta refüj ve ara sokak bağlantıları devam ediyor. İnegöl Belediyesi olarak bizler de aydınlatmalarla ilgili çalışmaları tamamlayarak bir cazibe merkezi haline dönüştürmüş olacağız bu alanı. Akpınar Caddemizde de Büyükşehir Belediyemizin detaylı bir çalışması var. Burada da kısmi olarak kaplama çalışmaları devam ediyor. Bölgede kavşak düzenlemeleri gerçekleştirilerek diğer alanlarda da kaplama çalışmaları yapılacak. Her iki çalışma için de Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İki yeni müdürlük kuruldu

Açılış konuşması sonrası AK Partili meclis üyesi Abdullah Akşeker, 2022 yılı denetim komisyonu raporunu okudu. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemin 7'nci maddesinde Memur Kadro İhdası konusu ele alındı. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Taban, “Belediyemiz bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili bir çalışmamız var” dedi. İki yeni müdürlük kurulmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Millet bahçesine 36 milyon TL bağış

Gündemin 9'uncu maddesinde ise Millet Bahçesi projesi için şartlı bağış konusu görüşüldü. Başkan Alper Taban, “Starwood firması Mehmet Yıldız beyefendi, yapmış olduğumuz Millet Bahçesi projesine 36 milyon TL bağışı 24 aylık taksitler halinde ödemek şartıyla bağışlamak istiyor. Şu anda Millet Bahçesi projemizde yol yapım çalışmaları, duvarların yapılması, yol açma çalışmalarının tamamlanması gibi çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Devamında yapılacak diğer işler var burada. Meclis kararının ardından hayırseverimizle bir protokol imzalayarak o hak edişler yapıldıkça da kendilerinden bu ödemeleri almak istiyoruz” dedi. Madde oy birliği ile kabul edildi.

İhtisas komisyonları ve üyeleri belirlendi

Meclis gündeminin 10'uncu maddesinde de İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üye seçimi konusu görüşüldü. Mevcutta bulunan 8 komisyonun devam etmesi oylanarak kabul edildikten sonra partiler üye tekliflerini sundu. Tekliflerin ardından komisyonların tamamı için açık oylama ile üye seçimleri gerçekleştirildi. Oy birliği ile oluşan tabloya göre 2024 Nisan ayına kadar görev yapacak komisyonlar ve üyeleri şöyle oluştu: İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Turgay Yel, Muhammet Ergün, Hüseyin Çiğdem, Ahmet Genç ve Dursun Öztürkoğlu. Plan ve Bütçe Komisyonu; Abdullah Akşeker, Kemal Kaya, Yunus Keser, Faruk Adıyaman, Regaip Korkmaz. Kültür ve Sanat Komisyonu; Esra Leblebici, Ayhan Güleç, Selim Emre Aydın, Sedat Eceryıldız ve Fahrettin Baykan. Çevre Sağlık Komisyonu; Merve Haraslı, Burcu Keskin, Mehmet Aydın, Ergün İlçin ve Regaip Korkmaz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Selahattin Külcü, Bekir Bekil, Cemal Aktürk, Ömer Çakır ve Fahrettin Baykan. Ulaştırma ve Trafik Komisyonu; Recai Baykan, Mahmut Özkan, Mürsel Avaşar, Önder Özer Erdoğmuş, Fahrettin Baykan. Kadın-Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu; Esra Leblebici, Merve Haraslı, Burcu Keskin, Cavit Dülger ve Nebahat Yılmaz. Turizm Komisyonu; Eyüp Beyhan, Burcu Keskin, Mürsel Avaşar, Mevlüt Akbay ve Fahrettin Baykan.

Encümen üyeleri belirlendi

Gündemin 11'inci maddesinde ise Encümen Üye seçimi yapıldı. Partilerin isim tekliflerinin ardından gizli oylama ile yapılan üye seçimi sonucunda 2024 Nisan ayına kadar görev yapacak encümen üyeleri; Selim Emre Aydın, İhsan Alper Alaeddinoğlu ve Mürsel Avaşar olarak belirlendi.

2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi

Gündemin son maddesinde ise 2022 Yılı İdari Faaliyet Raporu görüşüldü. 2022 yılına ait faaliyet detaylarının yer aldığı İnegöl Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu mecliste masaya yatırıldı. Daha önce meclis üyelerine kitapçık olarak dağıtılan faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Başkan Alper Taban, Meclis Başkanlığını Başkanvekili Erdal Akkaya'ya devretti. Meclis üyelerinin faaliyet raporuyla alakalı görüşleri dinlenip soruları cevaplandı. Yapılan oylamada 2022 Yılı Faaliyet Raporu İyi Parti ve CHP'li üyelerin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.