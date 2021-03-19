İnegöl Belediyesi'nde “yalın belediyecilik”

İnegöl Belediyesi, ‘yalın belediyecilik' projesi eğitimlerine devam ediyor.

Kaizen proje ekibini eğitim çalışmaları sırasında ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Taban, “Gayretinizden, emeğinizden dolayı her birinize yürekten teşekkür ederim. Eğer gerçekten bir şeyler başarabiliyorsak bu başta burada olan projeyi yürüten ve burada olamayan çalışma arkadaşlarımızın sayesinde. Bulunduğumuz noktadan çok daha iyi bir noktaya doğru ilerlediğimizin farkındayım, bunu görebiliyorum'' dedi.

Uygulanan kaizen metodolojisi ile birlikte İnegöl Belediyesi'nin hizmet kalitesini artacağı ve özel sektör mantığıyla çalışmalarına devam edeceği vurgusu yapan Başkan Alper Taban, ‘'Aslında kaizen ile çalışma sebeplerimizden bir tanesi bu. Neden? Çünkü güzel bir felsefe, güzel bir metodoloji. Bunu uygulayıp başarılı sonuç alanlar var. Bunu uyguladığımızda bizim de özel sektörden hiçbir farkımız kalmayacak. Bunu çok net söyleyebilirim. Ben arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum. Herkes bana göre pırlanta gibi bir mücevher ayarında. İnsana değer ve fırsat verildiğinde bunu çok güzel noktalara götürebiliyor. Bir şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. İsraf dinimizce haram. Bu noktada dinimizce de doğru olanı yapıyoruz'' dedi.

Değişim ve dönüşüm süreci ile daha nitelikli işler yapılabilecekleri alana doğru ilerlediklerini belirten Başkan Alper Taban, konuşmasının sonunda, ‘'Belediye bizim özel işletmemiz değil. Kamu malı, kamunun emaneti. İşlerimizi yaparken bu hassasiyeti göstermeliyiz. Kaizen projesi sayesinde belediyemizde yaşanan gelişmeler beni çok mutlu etti. Bu süreçle birlikte nitelikli işler yapabileceğimiz alana doğru geçiş yapıyoruz. Daha kalifiye, nokta atışı işler çıkacak. Yapacağımız planlamalarla kayıpları minimize edeceğiz. Bir şeyleri önden öngörmeye çalışacağız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından müdürlük personellerinin hazırladığı proje sunumları izlenerek eğitim programı sona erdi.