İnegöl Belediyesinden 2 bin kişilik aşure ikramı

İnegöl Belediyesi, Muharrem ayının 10'uncu günü olan Pazartesi günü aşure ayının açılışını, belediye binası önündeki alanda yapılan aşure ikramlarıyla yaptı.

İnegöl Belediyesi tarafından birlik ve beraberliğin artması, kardeşliğin pekişmesi, muhabbet ve dostluğun çoğalması, bolluk ve bereketin her haneye girmesi adına her yıl olduğu gibi bu sene de ilçe halkına aşure ikramında bulunuluyor. İlk aşure ikramı, Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Pazartesi günü 18.00'de belediye binası önündeki alanda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde belediye binası önündeki alanda kurulan ocaklarda, gün boyu aşure kazanları kaynadı. Vatandaşların yapımını da gördükleri aşure, akşam 18.00'de ikrama hazır hale geldi. Etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katılım gösterdi.

2 bin kişilik aşure

İkramların ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün aşure günü vesilesiyle aşure ikramları için bir araya geldik. Biliyorsunuz hem hicri yeni yıla girmiş bulunuyoruz hem de beraberinde Muharrem ayının 10'uncu günü itibariyle aşure ayına girdiğimiz için aşure ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberliğimizin artması, kardeşliğimizin pekişmesi, muhabbet ve dostluğumuzun çoğalması, bolluk ve bereketin her haneye girmesi adına her yıl olduğu gibi bu sene de aşure ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız 2 bin kişilik aşure hazırladılar. İlçe halkımız da buraya gelerek ikramlarımızın tadına bakacaklar. Aşure şehrimizin, ülkemizin, kültürümüzün bir geleneğidir. Yine bizler de bunu yaşatmak adına burada bu değerimizi devam ettiriyoruz” dedi.

"İnegöl de aşure gibi"

“Farklılıklarımızın aynı kazanda harmanlanarak kardeşliğimizin de pekiştiğine inanıyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “İnegöl de aslında böyle değil mi? Her bölgeden gelen vatandaşlarımızın bütün güzellikleriyle şehrimizde bir aşure misali bu güzelliği ortaya çıkardığını görüyoruz. Ben bu vesileyle tüm ilçe halkımıza kattıkları değerden dolayı teşekkür ediyorum.”

"Kerbela olayını unutamayız"

Muharrem ayının tüm Müslümanları derin bir acıya gark ettiren olayın yaşandığı ay olduğunu da söyleyen Taban, "Bu yönüyle de Hz. Hüseyin Efendimizin ve Ehlibeyt'ten olan 70 kişinin Kerbela çölünde hunharca katledildiği, şehadet şerbetini içtikleri tarihtir. Bu vesileyle Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere bugüne kadar hak, hakikat, adalet, ahlak, erdem ve fazilet için, din, iman, vatan ve millet için can veren bütün şühedayı rahmet ve minnetle bir kez daha burada yad etmiş oluyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar hicri yılbaşını ve Muharrem ayını tebrik ediyorum. Bu özel günlerin başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.