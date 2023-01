İnegöl Belediyesi'nden 2022 değerlendirmesi

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, kırsalıyla merkeziyle değişim ve dönüşümün yaşandığı İnegöl'de önemli projelerin hayat bulduğunu ifade etti. Başkan Taban, “Tamamlanan ve devam eden projelerimiz var. Özellikle devam eden çalışmalarımız şehrimizin geleceğine yön verecek projeler. Şu anda, Kent Meydanı ve Yaşam Alanı, Merkez Park, Turgutalp Türbesi restorasyonu ve Millet Bahçesi projelerimizin yapımı devam ediyor” dedi.

Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselten ve günlük yaşamı kolaylaştıran İnegöl Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü marifetiyle 2022 yılında yapım çalışmalarına aralıksız devam etti. Pandeminin de etkisinin azalmasıyla aralıksız olarak planlanan çalışmalarına odaklanan Fen İşleri Müdürlüğü, 2022 yılı içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle dur durak bilmeden hizmet atağını sürdürdü. İnegöl Belediyesi, merkez şantiyesinde konuşlanan yapım, yol, makine ikmal birimlerinin yanı sıra kırsal mahallelere ivedi bir şekilde müdahale etmek için oluşturulan doğu ve batı şantiyeleri ile hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayarak çalışmalarına devam etti.

“Verimli bir yıl geçirdik”

Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, gönülden bağlı oldukları bu şehrin her bir noktasında var olmaya çalıştıklarını söyledi. “Dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Taban, “Bu manada hizmet ağını şehrin dört bir tarafına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz, ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2022 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız” dedi.

20,8 kilometre yol kaplaması yapıldı

Nitelikli ve donanımlı personel ve ekipmanıyla İnegöl'ün her bir noktasında var olmaya çalışan Fen İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı içerisinde bağlı olduğu birimleriyle önemli çalışmalara imza attığını belirten Taban şöyle konuştu, “İnegöl'e değer katacak projeleri hayata geçtiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde asfalt birimimiz yoğun mesai harcadı. Yine SSB ve sathi kaplama çalışmalarımız da uygulandı. 2022 yılında 20 sokağımızda 3 kilometre asfalt kaplama yaptık. SSB ve sathi kaplama çalışmalarımızda ise 33 sokağımızda toplamda 17,8 kilometre alanda uygulandı. Toplamda 20,8 kilometre yolun kaplamasını yaptık. Ayrıca gelen sistem şikayetlerine göre İnegöl'ün muhtelif yerlerinde 35 ayrı mahallede toplam 384 sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdik.”

420 araçlık otopark, 34 kilometre parke taş yol kaplaması ve 21 kilometre tretuvar yapıldı

“İnegöl'ün her bir noktasında ekiplerimizle var olmaya çalışıyoruz. Özellikle Fen İşleri Müdürlüğümüz her alanda hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak çözümler üretmeye devam ediyor. Müdürlüğümüz bünyesinde Tretuvar Birimimiz de 2022 yılında yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. 2022 yılında 21 kilometre uzunluğunda 41 bin 135 metrekarelik tretuvar uygulaması yapıldı. 40 kırsal mahallemiz ile birlikte merkez mahallelerimizde parke taş kaplama çalışmalarında ise 170 bin 155 metrekare parke yol kaplaması yapıldı. Bu rakam toplamda 34 kilometre yol kaplamasına tekabül ediyor. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2022 yılında 420 araçlık otopark çalışması yapıldı. Bu da önemli bir kazanım şehrimiz adına. Otopark konusunu ayrıca önemsediğimizi her fırsatta ifade ediyoruz.”

45 mahallede 208 yeni sokak açıldı

“Fen İşleri Müdürlüğümüz, 2022 yılında ham yol çalışmaları konusunda da ciddi bir yoğunlukla çalışmalarına devam etti. Ham yol çalışmaları çerçevesinde 45 mahallemizde 208 sokakta 22 kilometre yol açıldı. Büyüyen şehrimiz için yeni yeni yollar ve yeni yaşam alanları bu çalışmalarla oluşuyor. Ayrıca kırsal mahallelerimizde arazi yolları bakım ve onarım çalışmalarımız 2022'de de devam etti. 15 mahallemizde 27 kilometre arazi yolu çalışması yapıldı.”

Geleceğin modern İnegöl'ü inşa ediliyor

Yapılan her çalışmanın geleceğin modern İnegöl'ünü oluşturacak bir basamak olduğunu ifade ederek konuşmasını sürdüren Başkan Taban, “Yapım işleriyle de 2022'de şehrimize yeni değerler kazandırdık. Bunlardan da bahsetmek gerekirse, Sungurpaşa Mahalle Konağımızda tadilat yaparak güzel bir mekan oluşturduk. Eski Bahçekaya Mahalle Konağını ise yıkarak yerine yenisini inşa ettik. Bunların yanı sıra, Maden Mahallesi futbol sahası, Kaymakamlık lojmanı ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz için Transfer Merkezi İdari Bina ve Lokal yapımını 2022 yılında tamamladık. Bu alanda devam eden çalışmalarımız da şehrimizin geleceğine yön verecek projeler. Şu anda, Kent Meydanı ve Yaşam Alanı, Merkez Park, Turgutalp Türbesi restorasyonu ve Millet Bahçesi projelerimizin yapımı devam ediyor” açıklamalarında bulundu.