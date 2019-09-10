İnegöl Belediyesi'nden bin 200 öğrenciye kırtasiye yardımı

İnegöl Belediyesi de her yıl olduğu gibi ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü 45 ilk ve 45 ortaokul olmak üzere toplam 90 okulda bin 200 öğrenci belirledi. İnegöl Belediyesi de öğrencilere içerisinde, okul çantasından deftere, kalemlerden boya malzemelerine kadar farklı kırtasiye malzemelerinin yer aldığı setler hazırladı. 600 ilk ve 600 ortaokul öğrencisi için Umuteli Sosyal Yardım Merkezi tarafından hazırlanan kırtasiye malzemeleri, öğrencilere teslim edilmek üzere okul idarecilerine takdim edildi.

Karınca kararınca, her sene olduğu gibi bu sene de kırtasiye yardımları noktasında destek olmak istediklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Benim gönlümde yatan, okullarımız, ibadethanelerimiz ve benzeri ortak kullanım alanlarımızla ilgili daha güçlü desteklerde bulunmaktır. Bununla ilgili de ciddi mücadelem var. Bu sürprizi ben yapmak istiyorum. Zaman zaman talepler, istekler tarafımıza ulaştırılıyor. Asla ve asla insan ayırmadan, kişi ayırmadan sadece ihtiyacın ne olduğuna bakarak eşit, adil ve standart bir hizmet vermek istiyorum. Kimsenin aklında farklı bir şüphe kalmasını asla arzu etmem. Yeni kaynaklar da oluşturarak okullarımızın yeni, farklı ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına bir gayretimiz olacak" dedi.