İnegöl Belediyesi'nden Burhaniye Mahallesi'ne otopark ve parke taşı

Park Caddesi ve Özdeğirmen Sokak üzerinde hummalı bir çalışma sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile birlikte bölgeyi ziyaret ederek yerinde inceledi. Taban, “Bugün Burhaniye Mahallesi Park Caddesi ve Özdeğirmen Sokak bölgesinde yapılan trotuar ve otopark çalışmalarını yerinde incelemek üzere geldik. İnegölspor tesislerimizin de olduğu bölge. Burada şehir yapısına ve beklentisine uygun çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, muhtarlığımızdan, ekiplerimizin yaptığı tespitler ve gelen bildirimleri de değerlendirerek düzenleme ihtiyacı duyduk. Burada özellikle cadde üzerinde mevcut kaldırım kullanım alanlarının çok geniş olması, otopark ihtiyacı olması burada bu düzenlemeyi zorunlu hale getirdi. Bunları öngörerek hem ana cadde üzerinde hem de beraberinde burada yeni konulacak olan hastane taksi durağı bölgesinde çalışmaları yaparak eksikleri tamamlıyoruz” dedi.

Yapılan çalışma hakkında da bilgiler veren Taban, “Burada kaldırımlarımız 4 metreden 2 buçuk metreye düşürülecek. 2 metrelik mesafede de vatandaşlarımız açılı parklanmayı yapabilecek. 20 araçlık cep otoparkı oluşturulacak. Ayrıca hastane taksi bu noktada konuşlandırılarak hizmetine devam edecek. Burada da 30 araçlık otopark hayata geçirmiş olacağız. Bildiğiniz gibi araç park alanları en önemli konularımızdan biri. Biz de bunu olabildiğince üretmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da burada ciddi mânâda bir çalışma gerçekleştiriyor. Bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerinde bulundu.