İnegöl Belediyesi'nden dev geri dönüşüm hamlesi

Yeni araç ve personeller geri dönüşüm atıklarını toplamak için İnegöl sokaklarına inerken, bugün düzenlenen mini bir törenle uygulamanın hayata geçtiği duyuruldu. Belediye Başkanı Alper Taban, “Ben yapılan bu çalışmanın İnegöl'e ciddi manada fayda kazandıracağını gördüm” dedi.

İnegöl Belediyesi'nde Başkan Alper Taban'ın göreve gelmesinin ardından başlayan değişim ve dönüşüm devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana özellikle temizlik hususunda attığı adımlarla başarılı işlere imza atan Taban, yeni bir hedefini daha hayata geçirerek geri dönüşüm hamlesini tamamladı. İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl mesken atıkları kendi bünyesinde toplamak için araç filosunu güçlendirmişti. Benzer bir hamle de geri dönüşüm için yapıldı. 3 sıkıştırmalı kamyon, 3 kamyonet ve 4 kasalı motosiklet olmak üzere 10 yeni araç ve 26 personel alımı yapılarak geri dönüşüm hizmetlerinin İnegöl Belediyesi bünyesinde sağlanması adına uygulamanın startı verildi.

Yeni araçlar ve personeller 1 Şubat tarihi itibariyle İnegöl cadde ve sokaklarına inerek hizmet vermeye başladı. Yeni sistemin duyurusu ve araçların tanıtımı ile ilgili bugün şantiyede mini bir tören düzenlendi. Pandemi kurallarına uyularak yapılan programa sınırlı sayıda davetli katılırken, maske ve mesafeye de dikkat edildi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu güne bazı hedeflerimizin olduğunu kamuoyu ile paylaşmaya çalıştık. Öncelikli olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde yaptığımız hedefler noktasında evsel atıkların düzenli şekilde toplanması hususunda bazı eksiklikler görmüştük. Yaptığımız bu tespitleri değerlendirdiğimizde bu işleri aracı bir kuruluşla değil de daha ziyade kendi bünyemizde kendi ekiplerimizle toplamanın daha doğru olacağı kanaatine varmıştık. Attığımız adımlar neticesinde atıkların toplanmasını tamamen kendi üzerimize aldık. Beraberinde kendimize yine bir hedef belirlemiştik. Geri dönüşümleri, geriye döndürülebilecek her türlü atığı kendi üzerimize almak adına çalışma başlatmıştık. Aslında biz bunu 2020 yılı sonu itibariyle planlıyorduk ancak pandemiden kaynaklı bir takım satın almalardan kaynaklı gecikmelerden dolayı bir ay gecikmeli olarak bu işi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Bu çalışmayı önemsiyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Taban, şöyle devam etti: “Çünkü bunu gerçekleştirdiğimiz anda tüm operasyonu İnegöl Belediyesi kendisi gerçekleştiriyor olacak. Bu bizim için kıymetli. Ben çalışma arkadaşlarımıza güveniyorum. Arkadaşlarımız bugüne kadar hiçbir zaman bizim başımızı yere eğdirmedi. Baş başa verip değerlendirdiğimizde, bizim bu işi başarabileceğimizi öngördük. Bugün satın alınan araçlarımızla ilgili küçük bir tanıtım yapmak istedik. Beraberinde bu sürece dahil olan yeni çalışma arkadaşlarımız var. Hizmet edecekler şehrimizde. 10 şoför ve 16 toplama personelimiz olmak üzere 26 arkadaşımız İnegöl Belediyesi'nde hizmet etmeye devam edecekler. Pilot bölgelerde denemeler de yaptık. Mesudiye ve Fatih Mahallelerimizde evlerimize geri dönüşüm kutuları verdik. Yine bireysel çöp konteynırları verdik. Bu anlamda uygulamanın yapıldığı alanlarda daha düzenli bir geri kazanım olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Özellikle bu iki mahallemizde mevcut duruma bakarak yüzde 100 artışlar olduğunu gördük geri dönüşümlerde. Evsel atıklarla ilgili de daha düzenli bir modele geçildiğini ifade edebilirim. Zamansız çıkarılan evsel atıklar sokak hayvanları tarafından dağıtılabiliyor ve istenmeyen görüntüler oluşuyor. Biz bunların oluşmasını istemiyoruz. Ayrıca bunların düzenli bir depolama modeli olan bu çöp konteynırları içerisinde yer almasını arzu ediyoruz. Yine tüm hanelere geri dönüşüm kutularını ulaştırarak bunların bir plan dahilinde toplanmasını istiyoruz.”