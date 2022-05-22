İnegöl Belediyesi'nden gençlere özel festival

İnegöl Belediyesi, Gençlik Haftası'nda gençlere özel festival düzenledi. Farklı etkinlik ve eğlencelerle gençler unutulmaz bir gün yaşadı.

İnegöl Belediyesi, bu yıl Gençlik Haftası'nı 16-30 yaş arası gençler için düzenlenen festivalle kutladı. Konserler, açık hava sinema etkinliği, spor yarışmaları, karaoke yarışmaları ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı festivalde yüzlerce genç unutamayacakları bir gün yaşadı. Cumartesi günü Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatro ve önündeki alanda düzenlenen Gençlik Festivali saat 15.00'de başladı. Festival kapsamında Amfi Tiyatro önündeki yeşil alanda bilek güreşi alanı, playstation, bilgi yarışması, top sende futbol yetenek yarışmaları, 12D sinema gösterimi, Gençlik Kürsüsü etkinliği çerçevesinde “Ben Başkan Olsam” ve “Başkana Sor” platformları gibi etkinlikler yer aldı. Bu alanda hem sporda yarışan hem bilgisini yarıştıran gençler arasında yapılan müsabakalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edilirken, aynı zamanda gençler Ben Başkan Olsam ve Başkana Sor platformlarında da mesajlarını iletme imkanı buldular. Belediye Başkanı Alper Taban'a merak ettikleri konuları sahneden soran gençlerin soruları kameralar ile kayıt altına alındı. Ben Başkan Olsam platformunda şehirle ilgili ortaya konulan projeler de kayıt altına alındı.

Akşam 17.00 itibarıyla Amfi Tiyatro içerisinde karaoke yarışması yapıldı. Yarışmaya katılmak için kayıt yaptıran gençler performanslarını sergiledi. Saat 18.30'da ise gecenin en hareketli etkinliği Vedat Kaya ve Ömer Ural'ın performansını sergilediği konser ile gerçekleşti. Konsere gençlerin ilgisi yoğun oldu. 1 saat süren konserde Vedat Kaya ve Ömer Ural seslendirdikleri şarkılarla festivalin coşkusuna coşku kattılar. Gençlik Festivali'nin finali, açık hava sinema filmi gösterimi ile son buldu. Spike Lee tarafından yönetilen ve Afrikalı-Amerikalı aktivist Malcolm X'in hayatını anlatan 1992 yapımı biyografi filmi için İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz mısır ikramları da yapıldı.