İnegöl Belediyesi'nden istihdam seferberliğine bir katkı daha

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. İstihdam Merkezi, 50 vasıfsız kadın ve erkek ile 20 teknik personel olmak üzere toplamda 70 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Yeniyörük köyü bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan firma, vasıfsız ve teknik yeterliliklere sahip personel alımı yapacağını duyurdu. Teknik personel kadrosunda; elektrik, elektronik, mekatronik, makine bölümlerinde teknisyen ve tekniker, çevre mühendisi ile makine mühendisi olmak üzere 18-45 yaş arası askerlikle ilişiği bulunmayan 20 erkek personel alımı yapılacak. Vasıfsız personel alımında ise kadın ve erkek, 18-45 yaş arası erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmayan 50 personel alınacak. Başvurular 4 Haziran Cuma saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”