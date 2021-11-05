İnegöl Belediyesi'nden istihdama destek

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılı Kasım ayında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek maksadıyla kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, ev tekstili alanında hizmet veren Özdilek fabrikasında çalışacak 65 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini sürdüren Özdilek firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstihdam Merkezimizle işbirliği yapan Özdilek firması, iplik, boya baskı, dokuma ev konfeksiyon bölümlerinde vardiyalı çalışabilecek 18-45 yaş aralığında personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere 5 elektrik-elektronik makine bakımcı erkek personel ile üretim personeli olarak da kadın ve erkek 60 üretim işçisi personel alımı yapılacak. Başvurular 9 Kasım Salı günü saat 14.00'da Sâni Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.”