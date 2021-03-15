İnegöl Belediyesi'nden istihdama katkı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sayesinde üretim merkezi İnegöl'de istihdama katkı sağlamak maksadıyla oluşturulan İstihdam Merkezi, vatandaş ve firmalar arasında köprü olmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi, da bünyesindeki İstihdam Merkezi aracılığıyla iş arayan vatandaşlar ve işçi arayan firmaların arasında köprü olmaya devam ediyor. İstihdam Merkezi aracılığıyla iplik üretim fabrikası Göliplik'te çalışmak üzere 50 kadın, 50 erkek personel alınacak. İş arayan vatandaşların başvurularını 19 Mart Cuma günü Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapması gerektiğini duyuran İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, ‘'İstihdam Merkezimiz ile Göliplik firması işbirliği ile 18-45 yaş arası 50 kadın ve 50 erkek personel alımı yapılacak. Alımı yapılacak personelin İş-Kur iş başı eğitim programı dâhilinde çalışabilecek ve üretimde vardiyalı sistemde ve ayakta çalışabilme kriterlerine uygun olmaları gerekiyor. Çalışanların çocukları için kreş imkânı sağlanan firmada, ayrıca ikramiye ve sosyal yardımlar da mevcut. İlgili alım için vatandaşların 19 Mart 2021 Cuma günü saat 09.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.'' İfadeleri yer aldı.

Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler.