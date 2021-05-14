İnegöl Belediyesi'nden modern hayvan pazarı

2 bin 640 adet büyükbaş, 2 bin 400 adet küçükbaş hayvan ve 50 adet adaklık hayvan kapasiteli olması planlanan Yeni Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı'na vatandaşların kullanıma sunulması hedefleniyor. ‘İnsanın yaşadığı her yerde ihtiyaç vardır, ihtiyaç varsa İnegöl Belediyesi vardır' diyerek tatil ya da kısıtlama fark etmeksizin şehirdeki eksikleri giderme noktasında mesafe kat eden İnegöl Belediyesi, Alibeyköy Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni hayvan pazarını Kurban Bayramı'na hazırlıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘'Yeni hayvan pazarımızda bayram günü 30 araçla çalışıyoruz. İnşallah pazarımız Kurban Bayramı'na yetişecek. 2 bin 640 adet büyükbaş, 2 bin 400 adet küçükbaş hayvan ve 50 adet adaklık hayvan kapasiteli projemiz bittiği zaman İnegöl'ümüz modern bir hayvan pazarına kavuşmuş olacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni hayvan pazarının modern ve donanımlı olacağını ileten ve alan hakkında bilgiler veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Burada 11 bin 730 metrekare kapalı alan ve 2 bin 170 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 13 bin 900 metrekare alanda betonarme ve çelik yapılarla yeni bir pazar alanı oluşturuyoruz. Pazar alanı içerisinde; 185 metrekare prefabrik idari bina, 235 metrekare hayvan satıcılarının konaklaması için prefabrik yatakhane, 131 metrekare tuvalet ve mescit, 65 metrekare tuvalet ve duş, 140 metrekare prefabrik yeme içme alanı, 92 metrekare betonarme karantina binası, 320 metrekare betonarme ve çelik yapılarla yem deposu, 16 metrekare veteriner noktası ile 14 metrekare güvenlik binası yapılacak. Ayrıca bin 380 metretül betonarme ve panel çit ile pazar alanının çevre duvarı yapılarak korunaklı bir pazar oluşturulacak” dedi.