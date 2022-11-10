İnegöl Belediyesi'nden vergi çağrısı

taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım çarşamba olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu.

İnegöl Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Belediyenin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Çarşamba günü sona ereceği belirtilerek mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Belediye hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacağı belirtilen açıklamada, vatandaşlara sona güne bırakmadan vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Mükelleflerin Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide www.inegol.bel.tr üzerinden E-Belediye uygulamasını kullanarak ya da e-devlet üzerinden de gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.