İnegöl Belediyesine çifte ödül

İnegöl Belediyesi, 12'ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri'nde E-Belediyecilik Hizmetleri ve Afet Eylem Planı çalışmalarıyla 2 ödüle layık görüldü.

Bu yıl “Onlar Dünyanın Alkışını Hak Ettiler” sloganıyla 12'ncisi düzenlenen Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetimler Ödülleri, toplam 12 kategoride gerçekleştirildi. Seçici kurulun ince eleyip sık dokuduğu çalışmalar arasında en iyi uygulamalar ödüle layık görülürken, İnegöl Belediyesi de dijital değişim ve dönüşüm hamlesi doğrultusunda hayata geçirdiği 'E-Belediyecilik Hizmetleri' ve 'Doğal Afet Riski ile Mücadele Eylem Planı' çalışmalarıyla 2 kategoride ödül almayı başardı.

İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Törende ödül takdimi sırasında kürsüden katılımcılara yönelik konuşan Başkan Taban, “Şehrimizi daha iyi bir noktaya getirmek adına ekibimizle birlikte gayretle çalışmalar yapıyoruz. Bugün burada aldığımız ilk ödül 'afet yönetimi' üzerineydi. Malumunuz ülkemiz deprem kuşağında ve afetlere hazırlık planı çerçevesinde bir afet eylem planı yaptık. Bunu dijital anlamda kullanabilmek adına da bir 'afet çantası' uygulaması gerçekleştirdik. Bunu aslında sadece İnegöllü hemşehrilerimiz değil, tüm Türkiye ücretsiz olarak kullanabilir. Herhangi bir afet yaşandığında genelde cep telefonlarımız yanımızda. Bu uygulama sayesinde şebeke çökse bile acil arama hizmetleriyle güvende olduğunuzu ya da olmadığınızı, beraberinde vereceğiniz ikazlarla arama yapanların sizi kurtarmasını sağlayacak çok basit birkaç özelliğe sahip. E-Belediye hizmetleri de bu anlamda dijitale yaptığımız yatırımların bir neticesi. Şu anda e-devlette 51 hizmet ile en fazla hizmet veren belediye pozisyonundayız. Burada vatandaşlarımızın ayağına olabildiğince fazla hizmeti götürmek istiyoruz. Nihayetinde hem vatandaşlarımıza bir hizmet hem de kendi operasyonel tarafımızda verimliliğimizi artırmış oluyoruz” dedi.

İnegöl Belediyesinin uygulamaları, tüm katılımcılar tarafından beğeni topladı.