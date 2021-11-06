İnegöl Belediyesinin çocuk tiyatro gösterileri başladı

İnegöl Belediyesinin vazgeçilmezleri arasında yer alan "çocuk tiyatro gösterileri" başladı.

İnegöl Belediyesinin pandemi öncesi vazgeçilmez kültür sanat etkinlikleri arasında yer alan çocuk tiyatro gösterileri, bu hafta itibariyle yeniden başladı. Her hafta cumartesi günü saat 14.00'da farklı bir çocuk tiyatro oyununun İnegöllü minik sanatseverlerle buluşacağı gösterilerin ilkinde, Bursa Devlet Tiyatrosunun “Tıngır Mıngır Ülke” isimli oyunu sahnelendi.

Deprem gerçeği tiyatro ile anlatıldı

İnegöl'de kültür-sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde (BMKSM) sahnelenen oyuna, çocukların ilgisi yoğun oldu. Kazım Güçlü'nün yazıp yönettiği ve müziklerini besteci, aranjör ve yorumcu Fatih Erkoç'un yaptığı oyunda, deprem konusu işlendi. “Tıngır Mıngır Ülke” ülkemizin karşı karşıya bulunduğu “deprem” gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatıyor.

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda saat 14.00'da gerçekleştirilen gösteri, 6-12 yaş arası çocuklar için sahnelendi. Eğlenceli ve eğitici oyun ile çocukların hayal dünyasına farklı bir pencereden bakılırken, aynı zamanda ülkemizin gerçeği olan deprem konusunda da minik izleyiciler bilgilenmiş oldu. İnegöllü minikler, farkındalık ortaya koyan böylesi güzel bir etkinliğin içerisinde olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, veliler de çocukları için gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar adına İnegöl Belediyesine teşekkür etti.