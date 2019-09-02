İnegöl Belediyesi'nin yeni haritası belirlendi

İnegöl Belediyesi'nin başlattığı 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları tamamlandı.

Hedeflerle gelişim yolunda ilerlemenin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Alper Taban;” Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlamak zorundadır. Yolculuğumuzda adımlarımızı istişâreye önem vererek, siz yönetim paydaşlarımızla kararlılıkla sürdürüyoruz. Mevcut bulunduğumuz noktanın, ulaşmak istediğimiz hedeflerimizin, kararlılığımızın, gayretimizin, prensiplerimizin altlığını oluşturması adına yeni misyon ve vizyon çalışmamızı tamamladık. Niyetimiz bu çalışmanın sadece bir metin olarak kurumumuz duvarlarında ya da internet sitesinde yer alması değil. Tüm personelimiz ile siz kıymetli vatandaşlarımız ile misyonumuzu, vizyonumuzu, temel değerlerimizi belirleyerek çok daha güçlü adımlarla çalışmalarımızda ilerlemektir” açıklamasında bulundu.

Kurum kültürünün daha da gelişmesi adına, değişime doğru direnç göstererek gayretli çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Taban, ”Katılımcı yönetim vurgusuna dikkat çekiyoruz. Temel yetkinlik ve farkındalıklar yönetimi ile çıktığımız yolda katılımcı yönetimin başarıyı belirleyen en önemli etken olduğunu biliyoruz. Misyonumuz, yeni nesil belediyecilik anlayışı ile teknoloji, gelişim ve ortak aklı önemseyen, verimli ve sonuç odaklı çalışmayı esas alan, insana ve çevreye saygılı bir İnegöl. Vizyonumuz ise, arihsel geçmişi ve potansiyel gücü ile yaşam kalitesi yüksek, mutlu insanların yaşadığı örnek bir gönül şehri kurmak olarak belirlenmiştir” dedi.