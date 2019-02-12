İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl Belediyesispor Gökhan Öner ile yolları ayırdı

Erkekler voleybolda Efeler Ligi’nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, Antrenör Gökhan Öner ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Erkekler voleybolda Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, Antrenör Gökhan Öner ile yollarını ayırdığını duyurdu.


Belediyespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İnegöl Belediyespor'umuzda, sezon başı göreve getirilen A Takım Antrenörümüz Gökhan Öner ile yapılan görüşme neticesinde karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu olarak Gökhan Öner'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.