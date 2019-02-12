İnegöl Belediyesispor Gökhan Öner ile yolları ayırdı

Erkekler voleybolda Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, Antrenör Gökhan Öner ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Belediyespor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İnegöl Belediyespor'umuzda, sezon başı göreve getirilen A Takım Antrenörümüz Gökhan Öner ile yapılan görüşme neticesinde karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. İnegöl Belediyespor Yönetim Kurulu olarak Gökhan Öner'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.