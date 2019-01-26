İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl Belediyespor: 2 - Halkbank: 3

Voleybol Efeler Ligi’nde İnegöl Belediyespor, sahasında Halkbank’a 3-2 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, sahasında Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.



Salon: İnegöl


Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker


İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu,Cepeda, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Berkan Bozan, Efe Er, Mustafa Susam)


Halkbank:Bayram Efe, Faik Samet Güneş, Drazen,Alen, Kemal Kayhan, Michele (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Guillaume, Rıfat Kantarcıoğlu, Vefa Yılmaz)


Setler: 25-27, 18-25,25-21,25-21, 13-15


Süre: 144 dakika (35,27,29,31,18)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.