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İnegöl Belediyespor Yıldız Voleybol Takımı adını Türkiye finallerine yazdırdı

İnegöl Belediye Spor Kulübünün Yıldızlar Liginde mücadele eden voleybol takımı, Bursa 2’nciliğini garantileyerek adını Türkiye finallerine yazdırdı.

İnegöl Belediye Spor Kulübünün Yıldızlar Liginde mücadele eden voleybol takımı, Bursa 2'nciliğini garantileyerek adını Türkiye finallerine yazdırdı.


Voleybol 2. Liginde mücadele eden İnegöl Belediye Spor Kulübü, alt yapılarda da başarılı bir sezon geçiriyor. Bursa bölgesi Yıldız Erkekler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor'un gençleri, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek ligin bitimine 1 hafta kala Bursa 2'inciliğini garantiledi.


9 puanla 2'nci sırada yer alan İnegöl Belediye Spor Kulübü Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, elde edilen bu başarıyla adını Türkiye finallerine yazdırdı. Turuncu lacivertli temsilcimiz, ligin son haftasında Güner Karakaya Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

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