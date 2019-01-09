İnegöl buz kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışı yerini soğuk ve dondurucu havaya bıraktı. Sabah işe ve okullara gitmek için evden çıkanlar adeta dondu. Bazı bölgelerdeki buzlanma ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

İnegöl'de pazartesi başlayan kar yağışı salı günü de devam etti. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi dahil her yer beyaza büründü. Sabah işe ve okula gidenler dışarı çıktıklarında soğuk ve dondurucu bir hava ile karşılaştı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı ilçe merkezinde -9 dereye düşerken, ilerleyen saatlerde hava sıcaklığı -6 dereye kadar çıktı. Soğuk yüzünden birçok araç çalışmazken, sürücüler araçlarını çalıştırmak için üzün müddet uğraştı. Çalıştırmayanlar ise sanayiin yolunu tuttular. İnegöl'de soğuk hava ile birlikte buzlanmalar yayalar ve sürücülere zor duruma düşürdü. Öte yandan ilçenin belirli bölgelerinde yoğun sis hakim. Bursa - Ankara yolunun Mezitler ile Ümitalan mevkilerinde trafik akışının normal şekilde devam ettiği öğrenildi. Hava sıcaklığının yarın yükselmesi bekleniyor.