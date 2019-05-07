İnegöl çevre yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ahmet Türkel çevre yolunda meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre, kaza, Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde meydan geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü adayı Menbel E. yönetimindeki 16 KOJ 05 plakalı sürücü kursuna ait eğitim aracı, aynı yönde seyir halindeki Özcan U'nun kullandığı 33 DFK 12 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak, ters istikamete döndüler. Kaza sonucunda eğitim aracının sürücü adayı Menhel E. ile direksiyon eğitmeni Huriye C. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.