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İnegöl de didik didik arandı

Bursa’da 4 bin polis memurunun katılımıyla şafak vakti başlatılan Narko Timsah operasyonu ilçelere de sıçradı.

Bursa'da 4 bin polis memurunun katılımıyla şafak vakti başlatılan Narko Timsah operasyonu ilçelere de sıçradı. İnegöl'de 140 polisin katılımıyla 3 kavşakta kontrol yapılırken, 30 adrese de baskın düzenlendi.


İnegöl'de de ekipler sabah göreve başladı. Yapılan uygulamalara narkotik köpeği de katılarak araçları didik didik aradı


İnegöl'deki operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. İnegöl'de kavşak uygulamalarında ekipler gelen araçları durdurup didik didik aradılar. Polislerin yanı sıra uygulamalara Bursa'dan getirilen narkotik köpeği de katıldı. Operasyonun gün boyu devam edeceği bildirildi.

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