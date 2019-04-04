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İnegöl Devlet Hastanesi'nde kırmızı alarm verildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kızamık sebebiyle Devlet Hastanesi’ne getirilen hasta karantinaya alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kızamık sebebiyle Devlet Hastanesi'ne getirilen hasta karantinaya alındı. Hastanede kırmızı alarm verirken, hastanenin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatıldı. Hastaneye gelen hastalar ve çalışanların maske takması dikkati çekti.


22 yaşındaki ismi öğrenilemeyen bir genç kız evinde fenalaşınca 112 ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kızamık çıkartığı tespit edilen genç kız karantina altına alındı. Hastanede kırmız alarm verilirken, acil servisin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatıldı. Bulaşıcı hastalık sebebiyle hastane çalışanları ve acil servise gelen hastaların maske taktıkları görüldü. Kızamık çıkaran genç kızın tedavisinin arından taburcu edileceği ve evine gönderileceği öğrenildi.

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