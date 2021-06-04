İnegöl Devlet Hastanesinden "Yaşayan Butik" hizmeti

İnegöl Devlet Hastanesinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ürün verilecek "Yaşayan Butik" hizmet vermeye başladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, “Yaşayan ve Yaşatan Hastane / İnegöl Devlet Hastanesi” bünyesinde, insanlığa tıbbi ve sosyal açıdan katkı sağlamayı temel ilke edinmiş sağlık kahramanları çalışma arkadaşlarımızın kullanmadığı kıyafet, ayakkabı ve giyeceklerinin toplanması ve gözden geçirilerek düzenlenmesi ile oluşturmuş olduğumuz 'Yaşayan Butik' an itibarı ile misafirlerimize hizmet vermeye başladı. Hastanede yatmakta olan ve ihtiyacı olan misafirlerimizin, evde sağlık hizmetimiz ile periyodik ziyaretlerde bulunduğumuz yatalak vatandaşlarımızın ve de ihtiyacı olan çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına destek olmayı hedefliyoruz. Sağlık; bedenen, ruhen ve sosyal iyi olma durumudur. O halde misafirlerimizin sosyal ihtiyaçları bizim ihtiyaçlarımızdır. Oldukça büyük bir anlam yüklediğimiz bu sosyal projemize katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve isimlerinin açıklanmasını özellikle istemeyen tüm hayırsever hemşehrilerimize sonsuz teşekkür eder, saygılarımızı sunarız" dedi.