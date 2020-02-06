İnegöl Dipsizgöl Mahallesi'nde sürü yöneticiliği kursu

İnegöl Belediyesi'nin kış sezonunu verimli geçirebilmek adına düzenlediği çiftçi eğitim seminerleri kapsamında Dipsizgöl Mahallesi'nde sürü yöneticiliği kursunun startı verildi.

Nitelikli tarım hedefiyle kırsal mahallelerde bu alanda çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kış sezonunu çiftçileri eğiterek geçiriyor. İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Seminerleri kapsamında Dipsizgöl Mahallesi'nde sürü yöneticiliği kursunun startı verildi. Kış aylarını değerlendirmek, çiftçiye devlet gücünün yanlarında olduğunu göstermek, üretilen ürünün verim ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Çiftçi Eğitim Seminerleri kapsamında hayvancılığın yoğun olduğu Dipsizgöl Mahallesi'nde sürü yöneticiliği eğitimi düzenlendi. Eğitim öncesi yapılan bilgilendirme toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, İlçe Tarım Müdürü İbrahim Ekren ve Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik mahalle sakinleriyle buluştu.

Burada vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Kış sezonlarında kırsal mahallelerimizden gelen talepler doğrultusunda çiftçilerimizin eğitimi ile ilgili bu çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Hamzabey köyümüzde gerçekleştirdiğimiz sürü yönetimi eğitimine bu akşam da Dipsizgöl Mahallemizde devam ediyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda bugün sürü yönetimi, yarın budama olur, başka bir kurs olur her eğitimi düzenleriz. Bu çalışmaların başka bir önemi de var. Bu eğitimlere katılıp sertifika alan arkadaşlarımız destekleme programlarında emsallerinden 10 puan öne geçmiş oluyor. O yüzden biz bu çalışmaları önemsiyoruz. Eğitimlerin Dipsizgöl Mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren ise İnegöl'de geleneksel hale gelen eğitim programları kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek “Aslında muhtarımızla yaptığımız görüşmelerde biz sizler için şeftali yetiştiriciliği ile ilgili bir eğitim programı planlıyorduk. Ancak eğitmenlerimizin rahatsızlığı nedeniyle şuana kadar bu eğitimi gerçekleştiremedik. Bu arada da sürü yönetimi eğitimiyle boşluğu dolduralım istedik. Daha sonra talep olursa şeftali yetiştiriciliği kursunu da düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Bakanlığın eğitimlere önem verdiğini de kaydeden Ekren, “Artık bakanlığımız bu eğitimlere önem veriyor. Yapılan desteklemeler var biliyorsunuz. Bu eğitimlerden aldığınız belgeler, Bakanlığımızın hibe ve destekleme programlarında sizi avantajlı duruma geçiriyor. Bayanlara da bu durumda öncelik tanınıyor. Eğer imkanınız varsa yapılacak bu eğitime eşlerinizin de katılmasına özen gösterin. Bakanlığın bundan sonraki hibe destekleme programı belli, eğitimini almış öncelikle gençlere ve bayanlara yönelik yapılıyor bu desteklemeler. Kursumuz da 3 hafta sürecek. Arkadaşlarımız gelecekler haftada 3 akşam eğitimler verecek. Sonrasında da yine istişaremizi yapar farklı kurslar da açarız” açıklamasını yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit de “İnegöl Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Ziraat Odası olarak kış aylarında çiftçimizle, hayvancımızla birlikte olmaya gayret ediyoruz. Burada amacımız tereciye tere satmak değil. Mutlaka siz bu işleri bilerek yapıyorsunuz ama mutlaka atlanan, zaman içerisinde değişen şeyler var. Biz de istiyoruz ki gelişen teknolojiyle alakalı gelişmeleri ve yenilikleri sizlere aktarabilir miyiz? Dipsizgöl Mahallemizde de sürü yönetimi ile alakalı kursumuz düzenleniyor. Katılacak tüm kardeşlerimize başarılar diliyorum. Desteklemelerle alakalı belge sahiplerine öncelikler tanınıyor. Sizler de bu konuya önem verirseniz memnun oluruz” şeklinde konuştu.