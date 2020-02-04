İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İnegöl-Domaniç yolunda kaza: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.


Kaza İnegöl-Domaniç yolunda meydana geldi. Yavuz D. (56) idaresindeki 43 YB 035 plakalı otomobil kontrolden çıkararak yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Yakup E. (73) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.