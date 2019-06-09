İnegöl emniyeti bayram mesaisi: 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek

Bayramda da çalışmalarına hız kesmeden devam eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin giriş çıkışları ve şehir merkezinde çok sayıda aracı durdurarak arama yaptı. Trafiğin tamamen durmasının önüne geçen ekipler, durdurulan araçları güzergah üzerinde yolun sağına çekerken, araçlar didik didik arandı.Yapılan uygulamalar sırasında bir çok kişinin güvenlik nedeni ile bilgileri sorgulandı. Güvenlik soruşturması ve aramalar kapsamında 14 kişi hakkında işlem yapılırken, aramalar sırasında 6 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, uygulamaların sürekli devam ettiğini, vatandaşların huzur ve güvenliği için güvenlik güçleri olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.