İnegöl emniyeti kuş uçurtmuyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde emniyet ekipleri okulların çevresinde kuş uçurtmuyor.

Okullarda bölgesi de dahil olmak üzere son günlerde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok noktada uygulamalar gerçekleştiriliyor. Muhtemel sıkıntıların önce önüne geçebilmek adına İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde bölgeden geçen araçların ve sürücülerinin belgeleri kontrol edildi. Sürücü ve araç belgelerinde eksiklik olan şahıslara ise cezai müeyyide uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.