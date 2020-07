İnegöl Fatih Mahallesi'nin çehresi değişiyor

İnegöl Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde Mekan Sokak üzerindeki 870 metrekarelik alanı sosyal yaşam alanı olarak düzenliyor. 12 araçlık otopark, çocuk oyun alanı ve fitness alanının yer aldığı çalışmanın yapımını Belediye Başkanı Alper Taban yerinde inceledi.

Merkez ve kırsal mahallelerde dört bir koldan hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi Fatih Mahallesinde yeni bir çalışmanın startını verdi. Belli bir seviyeye ulaşan 12 araçlık otopark, çocuk oyun alanı ve fitnes alanı çalışmasını, Belediye Başkanı Alper Taban da bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi.

Bölgedeki sosyal donatı alanı eksikliğini giderirken bir yandan da yeşillendirme çalışmalarıyla vatandaşın nefes alacağı bir mekan olacak çalışmaya ilişkin bilgi veren Başkan Alper Taban, “Bugün Fatih Mahallemizde Mekan Sokaktayız. Burada yaklaşık 2 parça halinde 870 metrekarelik bir alanda arkadaşlarımız hem vatandaşımızın en önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark düzenlemesini hem de beraberinde ağaçlandırma, yeşillendirme, çocuk oyun alanı ve fitness alanı gibi ihtiyaçları karşılamayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Biz de projeyi yerinde inceleyelim istedik” dedi.

Mahallelerin eksiklikleri gideriliyor

Mahallelerin sorunlarını yerinde çözme noktasında çalışmalar sürdürüldüğünü de kaydeden Taban, “Bildiğiniz gibi şehrimizin ihtiyacı olan, vatandaşımızın beklentisi olan özellikle kendi muhitindeki olası problemleri ortadan kaldırabilmek için planlarımızda da ilgili yapılacak işlere uygunluğu olan bölgeleri bir bir tespit edip, gerek eskiyenler varsa bunların rehabilitasyonunu, yapılmamış alanlar varsa da bunları bir an önce hayata geçirerek vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi, mahallenin kendi içinde o çözümü üretebilmek. Bu kompleks yapılar zamanla vatandaşlarımızın çocuklarıyla, büyüklerin torunlarıyla bir araya geldiği, oturduğu alanlar haline dönüşüyor. Küçük küçük de olsa mahallelerin içerisinde ve konut alanlarının yakınında olması, her an güvenli şekilde takibini yapabilmesi ve aracını park edecekse vatandaşımız evine en yakın yerde aracını park etmesini sağlıyor. Bunları önemsiyoruz ve olmayan bölgelerde de gerek kamulaştırma marifetiyle gerek plan değişiklikleriyle bu alanları üretmeye özen gösteriyoruz. Çünkü bazı alanlarımızda konut yoğun, ticaret yoğun olmasından kaynaklı bu tür alanların olmadığını görüyoruz. Bundan dolayı da olmayan alanlarda vatandaşlarımıza bunları kazandırma noktasında çabamız olduğunun bilinmesini istiyoruz. Bunları da hızlı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Şimdiden yapılan çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.