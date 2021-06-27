İnegöl fay hattının karakteristik özellikleri belirleniyor

Dr. Volkan Karabacak'ın çalışma sahasını ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, bu önemli çalışmanın neticesinin İnegöl Belediyesi ile de paylaşılacağını ve şehrin geleceği adına önemli bilgilere ulaşılacağını ifade etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan Karabacak, İnegöl çevresinde faylar ve depremlerle ilgili 3 ayrı proje çalışması başlattı. Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Cihat Alçiçek ile birlikte çalıştığı TÜBİTAK projesi ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Halim Mutlu ile Dr. Tonguç Uysal'ın yer aldığı TÜBİTAK projesinin yanı sıra, sürdürülen en önemli proje doğrudan bölgenin depremselliğine yönelik Munzur Üniversitesinden Dr. Taylan Sancar ile birlikte çalıştığı Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen AFAD Ulusal Deprem Araştırması Projesi. 3 yıldan beri süren bu proje ile İnegöl bölgesindeki fay hatlarının karakteristik özellikleri gün yüzüne çıkacak.

Şuan AFAD Ulusal Deprem Araştırma Projesi kapsamında Edebey'de İnegöl fay hattının karakteristik özelliklerini belirlemek adına çalışmalar sürüyor. Bu çalışma kapsamında bölgede hendek kazıldı. Jeolog Volkan Karabacak ile Dr. Taylan Sancar, buradan çıkan sonuçları İnegöl Belediyesi ile de paylaşacak. Elde edilen veriler kapsamında İnegöl fay hattına ilişkin ciddi bilgiler elde edilmesi planlanıyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte Edebey Mahallesinde tespit edilen fay hattı üzerinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Prof. Dr. Volkan Karabacak ve Dr. Talan Sancar'dan yapılan çalışma ile ilgili bilgiler alan Başkan Taban'a fay üzerinde yapılan kazılarda elde edilen ilk verilerle ilgili bilgiler de aktarıldı. Başkan Alper Taban, buradan elde edilecek sonuçların İnegöl'ün asırlık planlarına etki edebileceğini kaydetti.