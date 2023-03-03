İnegöl Hayvan Pazarı 23 Mart'a kadar kapatıldı

İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İnegöl Hayvan Pazarının 23 Mart'a kadar kapalı kalacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, çevre şehirlerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbiren İnegöl Hayvan Pazarının 23 Mart'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi. İnegöl'de bir hastalık emaresine rastlanmadığı vurgulanırken, kapatma kararının tedbir maksatlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığı açıklandı.